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المجلس البلدي بأمانة عسير يلتقي إعلاميو المنطقة

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المجلس البلدي بأمانة عسير يلتقي إعلاميو المنطقة

المجلس البلدي بأمانة عسير يلتقي إعلاميو المنطقة
http://almnatiq.net/?p=825782
المناطق_أبها

بحث رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير محمد بن سعيد ال بريق وأعضاء المجلس سبل تطوير الجوانب الإعلامية في عمل المجلس واللجان التابع له.

وأكد بن بريق خلال اللقاء الذي جمع أعضاء المجلس بعدد من ممثلي وسائل الإعلام في المنطقة اليوم، على أهمية دور الإعلام بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية والإعلام الجديد في تعزيز قدرة المجالس البلدية وأداء دورها في مجالات العمل البلدي والتعريف بإنجازاتها وجهودها وإبراز حضورها في كافة وسائل الإعلام.

واستعرض بن بريق خلال اللقاء أبرز الجهود والأعمال التي قدمتها لجان المجلس خلال الدورة الحالية، مرحباً بتلقي جميع الشكاوى والمقترحات عبر الوسائل المتاحة للتواصل مع أمانة المجلس، للعمل على نهضة المنطقة ومتابعة مشروعاتها التنموية في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية مستمرة ودعم دائم لتسخير كافة الصعوبات وتحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم.

وناقش الحاضرون آليات تعزيز التعاون المشترك بين وسائل الإعلام والمجلس البلدي ، والعمل على تسليط الضوء على المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة .

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