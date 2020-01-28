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منتخب التايكوندو بتبوك يغادر إلى الشارقة للمشاركة في البطولة الدولية

http://almnatiq.net/?p=825785
المناطق- تبوك
غادر منتخب التايكوندو بمنطقه تبوك أمس المنطقة للمشاركة في البطولة الدولية المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة للتايكوندو.
وأكد مدير أكاديميات الـ ASM العسكرية بالمنطقة العقيد سعد بن عاتق الأكلبي أهمية هذه البطولة التحضيرية لمشاركات دولية قادمة لأبناء تبوك ، وهي ثمرة من ثمار المشاركات المجتمعية التي تقوم بها الأكاديميات الرياضية وأندية المنطقة.
وقال : تعد هذه البطولة الأولى لـ 18 لاعباً احترفوا التايكوندو بدعم من نادي الصقور وجامعة ومدارس تبوك ، وهي باكورة المشاركات التي يليها عدد من المشاركات في ألمانيا وأمريكا خلال الأشهر القريبة .
واضاف : نعمل من خلال خمس عشرة أكاديمية رياضية هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط في الجمع ما بين الرياضات العسكرية والبدنية لتهيأت شباب المنطقة لمثل هذه المشاركات، وتنمية مهارات النشء من مراحل مبكرة وتمكينهم من الرياضات البدنية بشكل عام والرياضات العسكرية بشكل خاص كالسباحة وركوب الخيل والرماية, وأن يكونوا فعّالين في تواصلهم ومشاركتهم البدنية.
مبيناً أن الأكاديميات التي تعمل تحت إشراف قيادة المنطقة الشمالية الغربية, وتحتضنها مدينة الملك عبد العزيز العسكرية بتبوك تحت مسمى “أكاديميات ASM الرياضية” تمتهن الإحترافية في آدائها ويقودها نخبة من أبناء الوطن، ويشارك فيها أكثر من 1600 رياضي من مختلف الفئات العمرية في منشآت رياضية وحيوية أعدت خصيصا للخدمة المجتمعية بتبوك ويستفيد منها المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وثمن العقيد ” الأكلبي” قيمة الشراكات المجتمعية التي تعنى بها الأكاديميات  للنهوض بالحركة الرياضية بالمنطقة، متمنياً للفريق المشارك في هذه البطولة الهامة المزيد من الإنجازات والنجاحات.

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