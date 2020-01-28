وزير الطاقة السعودي: الرياض تتابع عن كثب تداعيات «كورونا» على أسواق النفط

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قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي إن بلاده تُتابع عن كثب، التطورات في السوق البترولية الدولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس «كورونا» على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول، مؤكداً ثقته في تمكّن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء على هذا الفيروس تماماً والحد من انتشاره

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن جزءاً كبيراً من التأثير الواقع على الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسواق البترولية، وأسواق السلع بشكل عام، مدفوع بالعوامل النفسية والنظرة التشاؤمية التي يتبناها بعض المتداولين في السوق، على الرغم من أن أثره على الطلب العالمي على البترول محدود للغاية، وأن مثل هذا التشاؤم حدث في عام 2003 أثناء الأزمة التي أحدثها انتشار فيروس سارس، ولم يترتب عليه انخفاض يُذكر في الطلب على البترول

وأكّد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية ودول الأوبك+، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول، إذا استدعى الأمر ذلك

وواصلت أسعار النفط انخفاضها أمس لتنزل دون 60 دولاراً للمرة الأولى في نحو 3 أشهر مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين واضطرار مزيد من الشركات لإغلاق أبوابها، ما يثير توقعات بتباطؤ الطلب على النفط وفقاً لـ«رويترز»

وبحلول الساعة 11:28 ت. غ، انخفض خام برنت 1.95 دولار أو 3.2 بالمائة إلى 58.75 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً أكبر هبوط خلال الجلسة منذ الثامن من يناير (كانون الأول) الجاري. وتراجع الخام الأميركي 1.77 دولار أو 3.3 بالمائة إلى 52.42 دولار. كما تراجعت الأسهم العالمية، إذ يتزايد قلق المستثمرين بشأن تسارع الأزمة. وزاد بقوة الإقبال على الملاذات الآمنة مثل الين الياباني وسندات الخزانة

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى ما يزيد على 80 ومددت الحكومة الصينية عطلة العام القمري الجديد إلى الثاني من فبراير (شباط) المقبل، في مسعى لإبقاء أكبر قدر ممكن من الأشخاص في المنازل لمنع انتشار الفيروس على نطاق أوسع. وغذى الانتشار السريع للفيروس المخاوف من تباطؤ الطلب على النفط

من جهته، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن التأثير الواقع على الأسواق العالمية بما في ذلك سوق النفط جراء فيروس كورونا الجديد مدفوع بالعوامل النفسية التي يتبناها بعض المتداولين في السوق

وقال المزروعي في تصريحات أمس: «من المنطق ألا نضخم أي احتماليات انخفاض في الطلب نتيجة ما يحدث في الصين»، مشيراً إلى أن الإمارات تتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد

وأعرب وزير الطاقة والصناعة عن ثقة الإمارات بقدرة الصين والمجتمع الدولي في السيطرة على الفيروس والقضاء عليه تماماً. وأشار إلى أن الدول الأعضاء في «أوبك +» سوف تبحث كل الخيارات التي تحقق توازن السوق، وذلك خلال الاجتماع الوزاري المقبل المزمع انعقاده في شهر مارس (آذار) المقبل، معرباً عن تفاؤله بأن جميع أعضاء «أوبك +» ستتخذ قراراً حكيماً يحافظ على المكتسبات لما تمتلكه هذه الدول من الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات

وقال المزروعي إن الإمارات لاعب مهم في تحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية، حيث تجاوزت نسبة التزامها في خفض الإنتاج لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي 100 في المائة