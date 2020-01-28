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ضبط 14مخالفه استخدام الفحم واشعال النار في كورنيش الخبر والواجهة البحرية

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ضبط 14مخالفه استخدام الفحم واشعال النار في كورنيش الخبر والواجهة البحرية

ضبط 14مخالفه استخدام الفحم واشعال النار في كورنيش الخبر والواجهة البحرية
http://almnatiq.net/?p=825796
المناطق_الدمام
أعلنت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة الأمن والسلامة عن ضبط 14 حالة مخالفة استخدام الفحم و اشعال النار على المسطحات الخضراء في الكورنيش والواجهة البحرية خلال اسبوع .
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي ان اشعال النار بغرض الشواء او الشيشة بالحدائق والاماكن العامة في غير الاماكن المسموح بها هي مخالفة يعاقب مرتكبها ويتم اصدار غرامات بحقه حسب ماورد في لائحة الغرامات والجزاءات.
واكد الزايدي ان البلدية وضعت لافتات ارشادية لتحذير زائري الحدائق العامة والكورنيش من مخالفة لوائح البلدية ، وبين ان الية تطبيق المخالفات تتم من خلال فرق جوالة من موظفي الامن والسلامة لرصد السلوكيات السلبية الضارة بالبيئة من قبل الزوار وتحرير المخالفات بحق المخالفين وفرض الغرامات ، وذلك بهدف المحافظة على نظافة الحدائق و الممتلكات العامة والمسطحات الخضراء .
ودعا الزايدي المواطنين والمقيمين الى المحافظة على المكتسبات الوطنية وعدم تشويه المرافق العامة والمتنزهات بمخالفات اشعال النار لأي غرض كان .

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