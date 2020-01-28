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الإطاحة بعصابة المحلات التجارية فى الرياض

الإطاحة بعصابة المحلات التجارية فى الرياض
http://almnatiq.net/?p=825813
المناطق_الرياض
القت شرطة الرياض القبض على ثلاثة وافدين ارتكبوا عدداً من جرائم سرقة المحلات التجارية

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت بفضلٍ من الله عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة وافدين “سوري وفلسطيني ويمني” تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة المبالغ المالية من المحلات التجارية في أحياء وسط وشرق العاصمة الرياض والاعتداء على العاملين بها، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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