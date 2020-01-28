أمير منطقة حائل يكرم الفائزين بجائزة سموه “إجازتك التقنية”

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مقر الإمارة اليوم, الطلاب والطالبات الفائزين في جائزة سموه “إجازتك التقنية” التي انطلقت خلال إجازة الصيف لتدريب وتأهيل عدد من الطلاب والطالبات, بحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.

واستهل الحفل, بالقرآن الكريم ثم كلمة مدير عام التعليم المكلف يحيى العماري نوه فيها بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لهذه المبادرات, مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أحد أهم البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة, حيث استفاد منها خلال الإجازة الصيفية أكثر من 2800 طالب وطالبة وأكثر من 36 مشروعا بجوائز تصل إلى 100 ألف ريال.

ثم ألقيت كلمة الجهة الداعمة لبرنامج إجازتك التقنية ألقاها رئيس شركة إسمنت حائل المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد أوضح فيها أن إسمنت حائل والمنطقة تستحقان عناوين عملية لنقل المجتمع من الرعوية إلى التنمية والتمكين على جميع الأصعدة, مؤكدا يقينه التام من نجاح هذه المبادرة بعد توفيق الله بمجرد تبني سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لهذه الجائزة.

إثر ذلك كرم سمو أمير منطقة حائل الفائزين والفائزات بجائزة سموه “إجازتك التقنية” وعدد من الجهات المشاركة, إضافة إلى توقيع تجديد الشراكة بين تعليم حائل وشركة إسمنت حائل.

وفي ختام الحفل أشار الأمير عبدالعزيز بن سعد إلى أن اليوم مميز في جميع معطياته, متطلعاً إلى أن تكون هناك آفاق أكبر وأوسع في المستقبل، وقال: “حاز عدد من أبناء وبنات المنطقة العديد من الجوائز العالمية سعدنا فيها جميعاً كوطن من شماله لجنوبه ومن غربه لشرقه ونتطلع ليكون أبنائنا وبناتنا ولله الحمد قادرين ونسعى لنمثل لهم الفرصة والقدرة ليكون لهم تواجد دولي في المراكز الأولى .

حضر الحفل مدير عام مركز الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ابراهيم الناصر ومدير مركز المعلومات الوطني بمنطقة حائل المهندس جفن بن خلف الشمري .