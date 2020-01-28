بعد تداول أنباء عن وفاته .. الكشف عن آخر التطورات الصحية لـ”حسني مبارك”

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع اليوم الثلاثاء، أنباء عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك للمرة الأولى منذ دخوله مستشفى الجلاء العسكري يوم الثلاثاء الماضي.

وكشف مصدر مطلع؛ أن مستشفى الجلاء العسكري شهدت منذ الصباح الباكر حالة طوارئ حادة وقامت الإدارة بمنع الأطباء غير المختصين بحالته وجميع العاملين في المستشفى من الصعود إلى الجناح الذي يتواجد فيه الرئيس مبارك. -وفقا لـ“إرم نيوز“-

منع الزيارة نهائيا

وأكد المصدر، أن إدارة المستشفى جلبت عاملين لعمل ”كرافان“ حول الجناح الخاص بالرئيس الأسبق ليكون مستقلا بذاته، وتم الإعلان عن منع الزيارة نهائيا عنه.

وأوضح أن حالة مبارك تحسنت بشكل ملحوظ عما كانت عليه خلال اليومين الماضيين، ويواصل الأطباء متابعتهم للحالة بشكل مكثف بعد تحسن الوضع الصحي.

وكان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك قد أجرى عملية جراحية يوم الجمعة، كانت عبارة عن استئصال ”ورم“ في المعدة داخل مستشفى الجلاء العسكري التي دخلها الثلاثاء الماضي، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة .