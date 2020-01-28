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الزعاق يكشف عن موعد “بذرة الست ” والثلاث خطوات لإعداد الأرض واستقبال بذور محاصيل الجودة العالية!

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الزعاق يكشف عن موعد “بذرة الست ” والثلاث خطوات لإعداد الأرض واستقبال بذور محاصيل الجودة العالية!

الزعاق يكشف عن موعد “بذرة الست ” والثلاث خطوات لإعداد الأرض واستقبال بذور محاصيل الجودة العالية!
http://almnatiq.net/?p=825831
المناطق_الرياض

كشف خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، في  مقطع فيديو جديد ، عن موعد  موسم “بذرة الست “، التي تتميز محاصيلها بالانتاج الوفير والجودة العالية، وكذلك طريقة الزراعة .

ونشر الزعاق مقطع فيديو تداوله مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه ” بقي 6 أيام على موسم  بذرة الست التي تبدأ الأثنين القادم 3 /2 ميلادي و 9/ 6 هجري ، وبذرة الست هي الأيام الوحيدة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الزراعية سواء كانت صيفية أم شتوية ، 3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من أول العقارب والمجموع 6 أيام “.

وتابع الزعاق ” عادة ما يكون انتاج هذه الأيام الست بجودة عالية ، وخلال هذه الأيام يقوم المزارعون بتجهيز الأرض وإعدادها على 3 طرق  لتتقبل موسم بذرة الست”، وقال الزعاق ” أول هذه الطرق الحرث وثانيا التمكيث وثالثا التمشيط ، وعند دخول أيام بذرة الست يمسكون البذور ويبدرونه في الأرض وهذا تعامل موسم الست “.

 

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