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مسؤولون أمريكيون يكشفون تفاصيل بنود “صفقة القرن”

مسؤولون أمريكيون يكشفون تفاصيل بنود “صفقة القرن”

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الشرطة الإيرانية شاركت في قمع المظاهرات السورية.. تفاصيل تنشر لأول مرة

الشرطة الإيرانية شاركت في قمع المظاهرات السورية.. تفاصيل تنشر لأول مرة

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«ساما»: أداء تاريخي للقروض السكنية في 2019 بنمو 3.6 أضعاف بنحو 179 ألف عقد

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مسؤولون أمريكيون يكشفون تفاصيل بنود “صفقة القرن”

مسؤولون أمريكيون يكشفون تفاصيل بنود “صفقة القرن”
http://almnatiq.net/?p=825834
المناطق_وكالات

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: ترامب يقترح حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: خطة ترامب تنص على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: إسرائيل وافقت على التفاوض على أساس خريطة مفصلة مقترحة

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: موافقة إسرائيل على إقامة دولة للفلسطينيين تعتمد على الاتفاق الأمني لحماية الإسرائيليين

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: إسرائيل ستحترم الدور التاريخي للمسجد الأقصى ودور الأردن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة بهدف السماح للمسلمين بزيارة المسجد

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: إسرائيل ستوافق على تجميد النشاط الاستيطاني لمدة أربع سنوات في الوقت الذي يجري فيه التفاوض على إقامة دولة فلسطينية

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: قيام دولة فلسطينية يعتمد على احترام الفلسطينيين لحقوق الإنسان وحرية الصحافة ووجود قضاء نزيه وموثوق به

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: في مقابل موافقة إسرائيل على الخريطة المقترحة، ستعترف أمريكا بالخريطة

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: إذا وافق الفلسطينيون على التفاوض فهناك بعض المجالات التي يمكن التوصل لحل وسط فيها مستقبلا

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: خطة ترامب تدعو إلى تمكن اللاجئين الفلسطينيين من العودة لدولة فلسطينية في المستقبل وإنشاء “صندوق تعويضات سخية”

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: سيتم ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية

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«ساما»: أداء تاريخي للقروض السكنية في 2019 بنمو 3.6 أضعاف بنحو 179 ألف عقد

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