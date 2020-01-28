مشاهير يتفاعلون مع تغريدة تركي آل الشيخ : “اللهم إنك أعلم بحالي .. أنا قوي بك وبك فقط”

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: قال خلالها: “اللهم إنك أعلم بحالي … أنا قوي بك وبك فقط”.
ونالت التغريدة تفاعل المغردون وكثير من المشاهير على موقع تويتر ، وجاء معظمها يحمل دعوات له بالشفاء العاجل.
وعلق سعد عبدالله آل ثابت على التغريدة بقوله: “نسأل الله لك الشفاء العاجل ، وتعود لنا في ثوب الصحة والعافية”. وغرد الإعلامي محمد البكيري بقوله: “ونعم بالله.. الله يقويك ويشفيك ياابو ناصر”.
وقال ياسر القحطاني: “الله يشفيك ويعافيك يبوناصر ويعطيك طولة العمر والصحة والرضا”.
وتفاعلت نورة آل الشيخ مع تغريدة تركي آل الشيخ بقولها: “اللهم اشفه وافرح قلوبنا بشفائه، اللهم اني اسألك ان تبعد عنه كل تعب ولا ترينا فيه مكروه اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما”.
وكتب عبدالله القحطاني تغريدة قال فيها: “الله يشفيك ويعافيك يبوناصر ويعطيك طولة العمر”.
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