شاهد .. الداعية “الجبيلان” يروي موقفا طريفا مع معجبة لبنانية طلبت رقمه في مطار دبي!

المناطق_الرياض

روى الداعية “سليمان الجبيلان” موقفاً طريفاً حدث له مع فتاة لبنانية حينما كان في مطار دبي، حيث رقمت الأخيرة للشيخ الجبيلان بترقيم إسلامي.

وقال الجبيلان خلال حواره في برنامج “علي السيف”:”عاتبني شخص في مطار دبي قال لي فتاة لبنانية تريد كارتك قلت له ترقيم إسلامي”.

وبين الجبيلان أن هذا الشخص دخل في نوبة ضحك بعدما قلت له ترقيم إسلامي.

وأضاف الجبيلان :” قالت ليا فتاة لبنانية بمطار دبي يا شيخ أنا جاية من العمرة وأريد رقمك كي أسألك في أمر ما”، متسائلا:” لماذا ننظر للجانب السلبي ما الإيجابي!”.