الاتحاد يتعاقد مع لاعب “عاطل” لقيادة الهجوم خلفا لـ ” بريجوفيتش”

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كشفت إدارة نادي الاتحاد عن تعاقدها مع الإيفواري ويلفريد بوني ليمثل الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة عام ونصف العام، بديلاً عن المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

ولعب الإيفواري صاحب الـ31 عاماً في الملاعب الأوروبية مع فريق فيتس الهولندي الذي ارتدى قميصه في مواسم 2011-2013، محرزاً برفقته 65 هدفاً في 46 مباراة، لينقل بعدها إلى سوانزي سيتي الإنجليزي ويتألق في صفوفه ويحرز 45 هدفاً من 42 مباراة، جعلته يلفت أنظار مانشستر سيتي ويقرر التعاقد معه ليصبح أغلى لاعب إفريقي في التاريخ.

ولم يستطع ” بوني ” تقديم ذات المستويات مع النادي الإنجليزي الكبير رغم بقاءه في صفوفه لمدة عامين شارك خلالها في 36 مباراة وأحرز 6 أهداف فقط، ليقرر بعدها العودة إلى سوانزي سيتي الذي أعاره إلى العربي القطري الموسم الماضي، حيث واصل مستويات المتدنية لينهي الفريق القطري عقده.

يذكر أن المهاجم الإيفواري ظل طوال الفترة الماضية بلا أي نادي بعد نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي حتى أصبح لاعباً حراً.