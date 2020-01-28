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الرئيس الفلسطيني يعلن رفضه خطة ترامب للسلام

الرئيس الفلسطيني يعلن رفضه خطة ترامب للسلام

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الرئيس الفلسطيني يعلن رفضه خطة ترامب للسلام

الرئيس الفلسطيني يعلن رفضه خطة ترامب للسلام
http://almnatiq.net/?p=825857
المناطق_وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على رفضه التام لما يسمى بـ”صفقة القرن” مؤكدًا رفضه للوساطة الأمريكية في هذا القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمته للرد على الخطة التي أعلنها ترامب لحل القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أوضح خلال مؤتمر صحفى عقد قبل قليل، ملامح خطته للسلام التى رفض المشاركة فيها الجانب الفلسطينى دون التطرق لأى تفاصيل.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى “نتنياهو” اتخذ خطوة عملاقة نحو السلام بالأمس، مؤكدا أنه أخبرنه باستعداده لدعم هذه الرؤية، وجعلها أساسا لمفاوضات المباشرة بين الطرفين، والجينرال بينيانس دعم هذه الرؤية من أجل أن تحدث هذه الإنفراجة الكبرى فى النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، كذلك وعلى غرار هذا، لدينا وضع يجب أن نتعامل وهو هدر الذى يحدث فى ذلك الوقت والشعب الإسرائيلى يريد السلام بأى طريقة.

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