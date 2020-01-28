العطوي: رغبتنا قوية لكسب نقاط الوحدة

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أكد المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي بأن فريقه سيخوض مواجهة الوحدة برغبة الفوز دون سواه، مشيراً بأن تركيز الاتفاق لاقتناص أكبر عدد من النقاط مع بداية الدور الثاني للدوري.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده العطوي مساء اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالنادي للحديث عن مواجهة الاتفاق مع نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال العطوي في بداية حديثه : ” بداية الجولة الأولى من الدور الثاني مهمة بالنسبة لنا لأن نبدأ بداية قوية” وأضاف :” حضّرنا بشكل مميز لهذه المباراة وتركيزنا عالي ورغبتنا قوية وجادة لكسب نقاط المباراة خاصة وأننا في بداية الدور الثاني الذي تعاهدنا فيه بالتركيز على حصد النقاط وتحقيق النتائج المميزة.”

فيما قال المدافع الاتفاقي سيدريك يامبيري ولاعب منتخب أفريقيا الوسطى :” مثل ما قال الكابتن خالد نحن كفريق عاقدين العزم في مواجهة الوحدة لحصد النقاط الثلاث في أول مباراة بالقسم الثاني” وأضاف :” أهم شيء في المباراة النقاط الثلاث التي نحن في أمس الحاجة لها وأن نبني عليها بعد ذلك النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة “.

ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس مساء اليوم على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحضيراً لمواجهة الوحدة يوم بعد غدٍ الخميس.

وتركز التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي على الجانب الفني فبعد الإحماء أجرى اللاعبون تدريبات لياقية خفيفة ثم تمرين التمريرات القصيرة عبر 3 مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة جادة على ثلثي الملعب.

وشهدت التدريبات حضور نائب رئيس المجلس التنفيذي أحمد بن علي الدوسري إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة بنادي الاتفاق المهندس خالد الدبل ونائبه حاتم المسحل وعضو مجلس الإدارة عمر باخشوين.

وفي سياق آخر كشفت الفحوصات الطبية للاعب الوسط صالح العمري عن إصابته في الرباط الجانبي للركبة، وسيحتاج إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل، وسيخضع العمري إلى فحوصات واختبارات لتقييم مدى تجاوبه مع العلاج.

فيما خضع اللاعب ماجد النجراني إلى عملية جراحية يوم أمس الثلاثاء في أحد المستشفيات الخاصة بالخبر وذلك على مستوى أسفل الساق وقد تكللت العملية بالنجاح.