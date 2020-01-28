وزارة الخارجية تدعو (143) من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية

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تدعو وزارة الخارجية الأسماء المرشحة لشغل الوظائف الإدارية في مجال الترجمة التي سبق الإعلان عنها على منصة جدارة بوزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 18-23/ ربيع ثاني/ 1441هـ والتي تشمل (30) وظيفة شاغرة بالمرتبة السادسة للفئتين (رجال، نساء)

وستبدأ الوزارة بإجراء اختبارات اللغة والمقابلات الشخصية للمرشحين الموضحة أسمائهم أدناه يومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخ (10-11/6/1441هـ الموافق 4-5/02/2020م) في تمام الساعة (04:00) مساءاً وعلى المرشحين ضرورة الحضور إلى مقر معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض بحسب التواريخ المشار اليها أعلاه والمبلغة للمرشحين عبر الرسائل القصيرة (sms) المسجلة بمنصة جدارة مع ضرورة اصطحاب أصل الهوية الوطنية

الأسماء المرشحة

# الاسم التخصص 1 علي محمد علي الحيلان اللغة الأسبانية 2 بخيت بن غرم بن بخيت الزهراني اللغة الأسبانية 3 نبيل ابن ناصر ابن سعيد القحطاني اللغة الأسبانية 4 يوسف مزيد محمد الدعجاني اللغة الأسبانية 5 عبدالعزيز نبيل عبدالعزيز ابوعبيد اللغة الأسبانية 6 سعود عواد شبرم الدوسري اللغة الأسبانية 7 فهد سالم نافع المزيني اللغة الأسبانية 8 عبدالله محمد عبدالله الشهري اللغة الأسبانية 9 عائض محمد عائض النفيعي اللغة الأسبانية 10 يزيد سعود عبدالله النفيعي اللغة الأسبانية 11 هيفاء محمد بن احمد الصعب اللغة الإنجليزية 12 ندى صالح حسن العمري اللغة الإنجليزية 13 اشواق عصام بن عباس منشي اللغة الإنجليزية 14 هياء عبدالعزيز حمد المبرز اللغة الإنجليزية 15 دنيا علي سعيد عبيدي اللغة الإنجليزية 16 علياء سعد بن علي الغامدي اللغة الإنجليزية 17 اريج علي تحسين عسيري اللغة الإنجليزية 18 الجوهره عبدالله عبدالرحمن سالم اللغة الإنجليزية 19 ساره احمد علي الزهراني اللغة الإنجليزية 20 سعد مريزيق رباح الرشيدي اللغة الإنجليزية 21 ايمان سعد بن محمد آل خثلان اللغة الإنجليزية 22 ندى صالح سليمان الجربوع اللغة الإنجليزية 23 شفاء عبدالعزيز محمد الفيصل اللغة الإنجليزية 24 ساره يوسف محمد اليوسف اللغة الإنجليزية 25 عجائب يحيى بن محمد الدوسري اللغة الإنجليزية 26 نوف محمد صالح التميمي اللغة الإنجليزية 27 مها عبدالله عبدالرحمن الدوسري اللغة الإنجليزية 28 بندر عتيق الله عبيد المطيري اللغة الإنجليزية 29 فوزيه سمير سهو الشمري اللغة الإنجليزية 30 سهام عبدالعزيز عبدالرحمن الهويمل اللغة الإنجليزية 31 عهد عوض بن مبارك الشمري اللغة الإنجليزية 32 فاطمه عويد عضيب العنزى اللغة الإنجليزية 33 انوار عبدالرحمن براهيم الحميد اللغة الإنجليزية 34 أحلام فهد بن علي الغامدي اللغة الإنجليزية 35 مرام نايف عبدالرحمن العتيبي اللغة الإنجليزية 36 امجاد ذيب بن صالح الدلبحي اللغة الإنجليزية 37 مدى محمد حديجان العتيبي اللغة الإنجليزية 38 حنان محمد حامد البلوي اللغة الإنجليزية 39 سكينه مهدي بن عيسى أل ابراهيم اللغة الإنجليزية 40 ياسر عبدالرحمن سليمان الطرباق اللغة الإنجليزية 41 مريم احمد بن يوسف سفياني اللغة الإنجليزية 42 عزه حماد محمد الحبيشى اللغة الإنجليزية 43 زينب عبدالعظيم بن مكي الخويلدي اللغة الإنجليزية 44 حنان عبدالله حامد العصيمي اللغة الإنجليزية 45 لمياء حمد عبدالرحمن الحسين اللغة الإنجليزية 46 حصه عبدالله ناصر العريفي اللغة الإنجليزية 47 نوره ابراهيم عثمان بن احمد اللغة الإنجليزية 48 سعاد محمد بن عبدالله العتيبي اللغة الإنجليزية 49 اريج ناصر بن سليمان الصبيحي اللغة الإنجليزية 50 احمد محمد ابراهيم آل حزيمي اللغة الإنجليزية 51 ابتسام عبدالله بن عبدالعزيز التمران اللغة الإنجليزية 52 نجلاء جازي جزاء العتيبي اللغة الإنجليزية 53 غاده عبدالله بن عبدالعزيز المطرفي اللغة الإنجليزية 54 عبير عبدالله بن حميد الحربي اللغة الإنجليزية 55 روى ناصر عبدالله العساف اللغة الإنجليزية 56 نوره مبارك محمد حجلاء اللغة الإنجليزية 57 مها فهد ناصر محمد اللغة الإنجليزية 58 مضاوي احمد عبدالله العبدلي اللغة الإنجليزية 59 عبير ابراهيم رشيد العطوي اللغة الإنجليزية 60 شروق طارق مصطفى الاردني اللغة الإنجليزية 61 بشرى عائض بن عبدالله الدوسري اللغة الإنجليزية 62 منى ابراهيم محمد اليامي اللغة الإنجليزية 63 سمر روضان بن عبدالكريم الروضان اللغة الإنجليزية 64 عيشه مديني محمد الشقيبي اللغة الإنجليزية 65 مهره عبدالله دغش القحطاني اللغة الإنجليزية 66 نوره علي محمد الخويطر اللغة الإنجليزية 67 نجاح فهد بن حيي الرشيدي اللغة الإنجليزية 68 سرجاء حمدان احمد المالكي اللغة الإنجليزية 69 ساره محمد عبدالله السحيباني اللغة الإنجليزية 70 عوالي علي حسن جباري اللغة الإنجليزية 71 سوسن بنت حسن بن محمد العلي اللغة الإنجليزية 72 محمد حميد احمد الشبيلي اللغة الإنجليزية 73 لطيفه ناصر بن عبدالعزيز المحارب اللغة الإنجليزية 74 اروى تركي ابراهيم الشاوي اللغة الإنجليزية 75 نوره عبدالله بن جارالله الرشيد اللغة الإنجليزية 76 سامي خلف بن عطيه المالكي اللغة الإنجليزية 77 ديما محمد حمد البسام اللغة الإنجليزية 78 أمل محمد عوض القحطاني اللغة الإنجليزية 79 عهود حسن بن عبدالمحسن الحربي اللغة الإنجليزية 80 ساره عبدالله بن عبدالرحمن المسند اللغة الإنجليزية 81 ندى علي مهدي الخريص اللغة الإنجليزية 82 زهراء محمد بن هاشم السادة اللغة الإنجليزية 83 بشرى سالم ظافر العمري اللغة الإنجليزية 84 زينب بنت حسين بن عبدالله الجبران اللغة الإنجليزية 85 أماني علي بن عبدالله اللاحم اللغة الإنجليزية 86 أصيله بنت عبدالله بن حجي الحليمى اللغة الإنجليزية 87 أريج علي سعيد العمري اللغة الإنجليزية 88 خلود عبدالرحيم شفق الصنيتان اللغة الإنجليزية 89 محمد سليم الله سالم الحجيلي اللغة الإنجليزية 90 خلود جابر ظاهر الخالدي اللغة الإنجليزية 91 محمد مداد مسيعيد الجميلي اللغة الإيطالية 92 ماجد عايض ابن هديف القحطاني اللغة الألمانية 93 محمد ربيع محمد القحطاني اللغة الألمانية 94 تركي كريوين بن جويان العتيبي اللغة الألمانية 95 سامي ثاري عارف الرشيدي اللغة الألمانية 96 محمد سالم فالح الشراري اللغة الألمانية 97 سلمان ضاوي بن محمد العتيبي اللغة التركية 98 باسم صالح سالم البلوي اللغة التركية 99 أحمد سعد بن صالح السليمان اللغة التركية 100 عبدالرحمن احمد سعيد الاحمري اللغة التركية 101 على صالح خازن العنزي اللغة الروسية 102 عبدالواحد بن ابراهيم بن احمد العلي اللغة الروسية 103 ناصر عبدالعزيز حمد الغنام اللغة الروسية 104 سلمان احمد جابر الودعاني اللغة الروسية 105 عبدالعزيز محمد عبدالله الشهري اللغة الروسية 106 نواف محمد وازع القحطاني لغة صينية 107 عيسى هديريس جودالله المطيري لغة صينية 108 عبدالهادي سالم هويدي العتيبي لغة صينية 109 خالد عياد خالد الحارثي اللغة العبريــة 110 محمد حمد محمد ال حسين اللغة العبريــة 111 ابراهيم زيد ابراهيم المشارى اللغة العبريــة 112 محمد راشد محمد الغفيلي اللغة العبريــة 113 مشعل بن مبارك بن ابراهيم النصيب اللغة العبريــة 114 عواطف ابراهيم عبدالله الحمداني اللغة الفرنسية 115 هدى راغب عبدالسلام القطب اللغة الفرنسية 116 رحاب محمد خليفه بن رشيد اللغة الفرنسية 117 ريم ناصر ظافر الشهري اللغة الفرنسية 118 ريهام عبدالله صالح الحصيني اللغة الفرنسية 119 عبدالعزيز عمر عبدالله بابطين اللغة الفرنسية 120 بيان سعيد بن عبيدالله الحربي اللغة الفرنسية 121 ماهر بن يحيى بن محمدناصر القليطي اللغة الفرنسية 122 اماني ظافر خلوفه الشهري اللغة الفرنسية 123 امل محمد سالم الدقيل اللغة الفرنسية 124 اماني ضيف الله صالح العوفي اللغة الفرنسية 125 وفاء سالم سليمان الحربي اللغة الفرنسية 126 ناديه مطر خيشان المطيري اللغة الفرنسية 127 جمعه احمد يحي هزازي اللغة الفرنسية 128 مشاعل عبدالعزيز محمد بن نويبت اللغة الفرنسية 129 عقيل بن حسين بن علي المعيبد اللغة الفرنسية 130 شروق خزام مرزوق الروقى اللغة الفرنسية 131 شذى حامد احمد العسمي اللغة الفرنسية 132 كمال احمد عبده ال احمد اللغة الفرنسية 133 سمير علي أحمد الجدعاني اللغة الفرنسية 134 أحمد عبدالعزيز العفين الصيدلاني اللغة الفرنسية 135 اميره محسن جبران الحربي اللغة الفرنسية 136 خلود سعيد عبدان الغامدي اللغة الفرنسية 137 فهد عبدالله راجح الطوير اللغة الفرنسية 138 تهاني عمار علي المطيري اللغة الفرنسية 139 محمد عبدالله ابراهيم العبدالمحسن اللغة اليابانية 140 عبدالرحمن فهد عبدالعزيز الصقر اللغة اليابانية 141 عبدالرحمن سليمان مطيران العنزي اللغة اليابانية 142 فهد حمد محمد الحمدي اللغة اليابانية 143 فهد مانع مسفر القحطاني اللغة اليابانية