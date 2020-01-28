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موجة البرد تدخل 2561 طفلًا إلى طوارئ سعود الطبية

موجة البرد تدخل 2561 طفلًا إلى طوارئ سعود الطبية
http://almnatiq.net/?p=825865
المناطق_الرياض

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بطوارئ مستشفى الأطفال، أكثر من 2561 طفلاً بسبب اعتلالات تنفسية، خلال الـ30 يومًا الماضية على إثر موجة الطقس الباردة التي شهدتها العاصمة

وأوضحت المدينة بأن الحالات تتمثل في: حالات الربو، حالات الالتهاب الرئوي الحاد، حالات الحرارة الناتجة عن التهاب الصدر

ودعت المدينة، مرضى الربو لأخذ الحيطة والحذر، والانتظام في اتباع إرشادات الأطباء لتجنب حصول أي مضاعفات، لافتة إلى أن للوقاية دوراً في تجنب حالات الزكام ونزلات البرد والأمراض، مؤكدة أهمية اتباع الإجراءات الوقائية مثل: أخذ التطعيمات اللازمة ضد الأنفلونزا الموسمية، تجنب الأماكن المزدحمة، غسل اليدين بالماء والصابون، استخدام المناديل الورقية عند العطس، تجنب استخدام أدوات الآخرين مثل المناديل أو المناشف، تدفئة أجسام الأطفال بشكل جيد ، لتساهم في عدم حصول مضاعفات تؤثر على صحة الطفل التنفسية

وشددت المدينة في هذا السياق، على ضرورة مراجعة أقرب مركز للرعاية الصحية الأولية، أو قسم الطوارئ، في حالة تعرض الطفل لاعتلال تنفسي إثر تقلبات الجو

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