الداير تنفرد بالمرتبة الأولى على مستوى العالم في 3 ميّزات تجعلها نافذة سياحية عالمية

المناطق_فضه عطيف

تتميز محافظة الداير شرق منطقة جازان جنوب السعودية، بأنها أكبر تجمع للحصون الحجرية في العالم، و مدرجاتها الزراعية أجود و أغلى أنواع البن في العالم، و بها أول ملعب لكرة القدم منحوت من الصخر، وهذا ما يجعلها نافذة سياحية و اقتصادية وطنية عالمية.

حيث تتميز جبال محافظة الداير بانتشار القلاع الأثرية و الحصون الحجرية و النقوش التاريخية بشكل واسع على قمم وفي جنبات جبال محافظة الداير، وتشتهر تلك الحصون الحجرية بتصميمها الفريد، وبنائها المميز بشكل هندسي نادر المثل، ولكثير منها عمر ضارب في التاريخ،بعض تلك الحصون بنيت قبل الإسلام.

وتنتج مزارع محافظة الداير أجود و أغلى أنواع البن في العالم حيث تنتج قرابة ٣٠٠ طن من البن الخولاني الأصيل، ويقام لبيعه و الاحتفاء بحصاده كرنفالًا سنويًا يحضره أمير المنطقة وعدد كبير من المسؤولين و المهتمين بالقهوة من جميع أنحاء العالم.

كما تضم جبال الحشر بمحافظة الداير ملعبًا لكرة القدم منحوت من الصخر، هو الأول من نوعه في العالم، قام على نحته أحد المواطنين منذ 15 عام وتم تصميم مدرجاته بما يشبه المدرجات الزراعية و المسارح الرومانية، ويمارس عليه شباب جبال الحشر رياضتهم و تقام عليه بطولة سنوية لأمير المنطقة.

و تعدُّ محافظة الداير من أبرز المحافظات بمنطقة جازان جذبًا للسياح لتميزها بالإطلالات الرائعة و الطبيعة الساحرة و الجبال الخضراء الفاتنة ذات القمم شاهقة الارتفاع، وتعتبر الداير أكبر محافظات جازان الجبلية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي مئة ألف نسمة يتوزعون في 420 قرية.

وسينطلق في الداير الخميس المقبل الموافق لـ 30 يناير مهرجان البن السابع برعاية كريمة من سمو أمير منطقة جازان و بحضور سمو نائبه -حفظهم الله – الذي سيستمر ستة أيام وسيشهد العديد من الفعاليات و البرامج.