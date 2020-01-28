وفاة ثلاثة أشخاص في حادث تصادم شرق عرعر

المناطق_خالد الضبيبي

أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي ان غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت مساء اليوم الثلاثاء بلاغ من مواطن الساعة ( 01:30 م) بوجود حادث تصادم بين سيارتين ( بالقرب من مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد ) .

وعلى الفور تم توجيه ثلاثة فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مراكز الاسعاف بمدينة عرعر وفرقتان اسعافيتان تابعة لوزارة الصحة .

وعند وصول الفرق الإسعافية الأولى الساعة ( 01:38م) تبين أنه حادث تصادم بين سيارتين تقلان ستة أشخاص ، سعوديين الجنسية ، ونتج عن هذا الحادث وفاة ثلاثة منهم – رحمهم الله – وتعرض ثلاثة أخرين لاصابات متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة .

وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم الى مستشفى الامير عبدالعزيز بن مساعد .