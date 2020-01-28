احدث الأخبار

“أوبك” تهدف لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو
أبرز المواد
 الداير تنفرد بالمرتبة الأولى على مستوى العالم في 3 ميّزات تجعلها نافذة سياحية عالمية
أبرز المواد
 الرئيس الفلسطيني يعلن رفضه خطة ترامب للسلام
أبرز المواد
 موجة البرد تدخل 2561 طفلًا إلى طوارئ سعود الطبية
أبرز المواد
 وزارة الخارجية تدعو (143) من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية
أبرز المواد
 مذكرة تفاهم بين مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل والجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالشرقية “ترابط”
أبرز المواد
 العطوي: رغبتنا قوية لكسب نقاط الوحدة
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز تحتفي بالفائزين بجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها التاسعة غداً
منوعات
 شاهد .. الداعية “الجبيلان” يروي موقفا طريفا مع معجبة لبنانية طلبت رقمه في مطار دبي!
أبرز المواد
 أقوى كوبون خصم للتسوق من متجرك المفضل
منوعات
 مشاهير يتفاعلون مع تغريدة تركي آل الشيخ : “اللهم إنك أعلم بحالي .. أنا قوي بك وبك فقط”
أبرز المواد
 الزعاق يكشف عن موعد “بذرة الست ” والثلاث خطوات لإعداد الأرض واستقبال بذور محاصيل الجودة العالية!
أبرز المواد
“أوبك” تهدف لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو

“أوبك” تهدف لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو

أبرز المواد
الداير تنفرد بالمرتبة الأولى على مستوى العالم في 3 ميّزات تجعلها نافذة سياحية عالمية

الداير تنفرد بالمرتبة الأولى على مستوى العالم في 3 ميّزات تجعلها نافذة سياحية عالمية

أبرز المواد
الرئيس الفلسطيني يعلن رفضه خطة ترامب للسلام

الرئيس الفلسطيني يعلن رفضه خطة ترامب للسلام

أبرز المواد
موجة البرد تدخل 2561 طفلًا إلى طوارئ سعود الطبية

موجة البرد تدخل 2561 طفلًا إلى طوارئ سعود الطبية

أبرز المواد

“أوبك” تهدف لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو

http://almnatiq.net/?p=825877
المناطق_الرياض

قالت مصادر في أوبك إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى يونيو على الأقل، مع طرح إمكانية زيادة التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام في الصين بشكل كبير نتيجة انتشار فيروس كورونا

وأثار التراجع السريع لأسعار الخام في الأيام القليلة الماضية قلق المسؤولين في أوبك بحسب المصادر خشية أن يضر الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين ودول أخرى بالنمو الاقتصادي والطلب على النفط، وفقا لـ”رويترز”

وتتجه أسعار العقود الآجلة للنفط لتسجيل خسائر لليوم السادس علي التوالي مع بقاء خام برنت دون 60 دولارا للبرميل. ويوم الاثنين، سجل الخام أقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار للبرميل فيما أدى تفشي الفيروس إلى إطلاق موجة بيع عالمية للأصول مرتفعة المخاطر

وذكرت المصادر أن مسؤولي أوبك بدأوا تقييم الخيارات وكثفوا المناقشات فيما بينهم بشأن أفضل استجابة لهبوط الأسعار

وقال مصدر من أوبك “هناك احتمال قوي لتمديد آخر وخفض أكبر وارد” مضيفا أن تأثير فيروس الصين علي الطلب على النفط سيتضح أكثر خلال الأسبوع المقبل

روابط ذات صلة

الداير تنفرد بالمرتبة الأولى على مستوى العالم في 3 ميّزات تجعلها نافذة سياحية عالمية

الداير تنفرد بالمرتبة الأولى على مستوى العالم في 3 ميّزات تجعلها نافذة سياحية عالمية
الرئيس الفلسطيني يعلن رفضه خطة ترامب للسلام

الرئيس الفلسطيني يعلن رفضه خطة ترامب للسلام
موجة البرد تدخل 2561 طفلًا إلى طوارئ سعود الطبية

موجة البرد تدخل 2561 طفلًا إلى طوارئ سعود الطبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*