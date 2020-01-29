7 أنواع من النفايات يُحظر حرقها

7 أنواع من النفايات يُحظر حرقها

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7 أنواع من النفايات يُحظر حرقها

7 أنواع من النفايات يُحظر حرقها
http://almnatiq.net/?p=825883
المناطق_الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن بعض أنواع النفايات التي يُحظر حرقها حفاظاً على صحة المواطنين.

وأوضحت الهيئة، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تلك النفايات تشمل أملاح الفضة ونفايات التصوير الفوتوغرافي أو الإشعاعي، ومادة PCV الموجودة في البلاستيك المهجن، مثل البولي فينيل كلوريد، إضافةً إلى الكميات الكبيرة من النفايات الكيميائية شديدة التفاعل.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يحظر أيضا حرق عبوات الغاز المضغوط والألواح الخشبية المبطنة بالرصاص، إلى جانب الأمبولات التي تحتوي على معادن ثقيلة والنفايات ذات المحتوى العالي من الزئبق والكادميوم، مثل البطاريات ومخلفات الكمبيوتر.

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