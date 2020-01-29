تطبيق Graphie لإدارة الصور والبحث عنها

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مع استقبال المستخدمين عشرات الصور يوميا من خلال البريد الإلكتروني أو “تويتر” أو حتى مجموعات “الواتساب” تمتلئ ذاكرة الأجهزة الذكية بآلاف الصور التي يصعب السيطرة عليها أو ترتيبها وتصنيفها للوصول إليها بسرعة خاصة إذا كانت الصورة قد تم إرسالها منذ مدة طويلة وهنا يأتي دور تطبيق Graphie الجديد الذي يعمل على إدارة الصور بأدوات متقدمة.

ويمثل التطبيق أداة متطورة ومتقدمة تعمل على إدارة الصور على الأجهزة الذكية من خلال تحرير البيانات الأولية واستخراج الألوان الرئيسة والبحث وعديد من الخيارات الأخرى، حيث يتيح التطبيق تحرير علامات EXIF لأي صورة بسهولة، وذلك إما يدويا وإما عن طريق إدخال البيانات في كل مرة أو باستخدام العلامات التلقائية، مع إمكانية حذفها جميعا بضغطة واحدة.

كما يوفر التطبيق علامة التبويب “الإحصائيات” التي تتضمن كل من معلومات فتحة العدسة وISO والألوان والبعد البؤري وغيرها من الميزات مثل محرر العلامات وإعدادات التطبيق التي تتيح للمستخدم اختيار المظهر وتكوين التنقل والإشعارات وأكثر. ويأتي التطبيق مدعوما بأداة استخراج الألوان بسهولة من أي صورة، فضلا عن أداة البحث عن موقع التقاط الصور، ويمكن للمستخدم أيضا البحث عن الصور وعرضها وفق معايير مختلفة يتم تحديدها للوصول إلى الصور التي يرغب المستخدم في الوصول إليها بكل دقة وسرعة وسهولة.