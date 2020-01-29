انخفاض تحويلات الأجانب في المملكة 20 % عن ذروتها في 2015

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تراجعت قيمة تحويلات الأجانب للخارج خلال العام الماضي 2019 بنسبة 8 في المائة إلى نحو 125.5 مليار ريال، مقارنة بعام 2018 البالغة 136.4 مليار ريال. ويذلك تسجلت التحويلات انخفاضا للعام الرابع على التوالي لأول مرة منذ 15 عاما، إذ تراجعت في الفترة الممتدة من (2001-2004) لكن بنسب أقل من الفترة الحالية

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن تحويلات الأجانب خلال العام الماضي، تراجعت بأعلى وتيرة مقارنة بالأعوام السابقة، إذ انخفضت خلال 2018 بنسبة 3.7 في المائة و6.7 في المائة في عام 2017 وكذلك 3.2 في المائة في عام 2016

وسجلت تحويلات الاجانب في 2019 أدنى مستوياتها منذ 2012 أي في نحو سبع سنوات، كما لم تشهد التحويلات تراجعا سنويا بنسبة 8 في المائة منذ فترة طويلة، إذ تراجعت فقط بالنسبة نفسها في عام 1996. وكانت تحويلات الأجانب في عام 2015 هي الأكبر بنحو 156.86 مليار ريال، أي أن تحويلات العام الماضي تقل بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوياتها

وعلى أساس ربعي، تراجعت تحويلات الأجانب خلال الربع الرابع بنحو 1.3 في المائة على أساس سنوي لتسجل نحو 32.5 مليار ريال، لتواصل بذلك التراجع للربع الخامس على التوالي، في حين أن تراجع الربع الرابع يعد الأقل من حيث نسبة التراجع خلال الفترة

من جهة أخرى، تراجعت أيضاً تحويلات السعوديين للخارج خلال عام 2019 بنسبة 3.6 في المائة لتواصل تراجعها للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت تحويلاتهم نحو 58.09 مليار ريال مقارنة بنحو 60.27 مليار ريال لعام 2018 بتراجع 2.18 مليار ريال. يذكر أن أعلى تحويلات للسعودين للخارج سجلت في عام 2015 بنحو 89.17 مليار ريال، وبذلك فإن تحويلات السعوديين تراجعت بنسبة 35 في المائة عن ذروتها بما يعادل 31.1 مليار ريال