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رئيس بلدية وادي الدواسر : المشاركة في الفعاليات تستهدف رفع الوعي لدى المواطن والمقيم

رئيس بلدية وادي الدواسر : المشاركة في الفعاليات تستهدف رفع الوعي لدى المواطن والمقيم

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رئيس بلدية وادي الدواسر : المشاركة في الفعاليات تستهدف رفع الوعي لدى المواطن والمقيم

رئيس بلدية وادي الدواسر : المشاركة في الفعاليات تستهدف رفع الوعي لدى المواطن والمقيم
http://almnatiq.net/?p=825908
فالح الدوسري - وادي الدواسر

أكد رئيس بلدية محافظة وادي الدواسر صالح بن جري السليس ، أن مشاركة البلدية في فعاليات مهرجان وادينا تراث وأصالة الذي اختتمت فعالياته مؤخرًا حققت الهدف المطلوب منها ، وذلك من خلال المشاركة الواسعة في الفعاليات التي اقامتها.

وقال “السليس” إن البلدية استهدفت نشر الوعي البلدي لدى المواطنين والمقيمين وتعريفهم بالدور المهم نحو محافظتهم، وما يفرضه هذا الدور عليهم من الالتزام بالتعليمات والأوامر البلدية ، والتعاون مع البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات على الأرقام المعروفة ، إلى جانب التعريف بالمشاريع التي يجري العمل فيها.

مشيرًا إلى أن معارض البلدية ركزت على التأكيد على المحافظة على هذه الخدمات والمرافق العامة والتصدي لمن يسيء إليها وكذلك التعريف بأعمال البلديات وحقوق المواطن وواجباته ، عن طريق النظم واللوائح والتعليمات.

وكانت بلدية وادي الدواسر قد أقامت ثلاثة معارض داخل ساحات مهرجان وادينا تراث وأصالة ، كما رعت مسرح المهرجان لمدة يومين ، وأقامت عدة مسابقات ثقافية حول الاشتراطات البلدية والسحوبات على الهدايا القيمه.

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