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هيئة الرياضة: إسقاط عضويتي رئيس النادي الأهلي وعضو الجمعية العمومية محمد الجهني

هيئة الرياضة: إسقاط عضويتي رئيس النادي الأهلي وعضو الجمعية العمومية محمد الجهني
http://almnatiq.net/?p=825918
المناطق - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للرياضة اليوم عدة قرارات تضمنت إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصائغ، وعضو الجمعية العمومية بالنادي محمد الجهني، وذلك بناءً على التحقيق الذي أجرته وكالة شؤون الرياضة والإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة، فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي والمنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2019 ودراسة ما رُفع لها من مستندات ومعلومات.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أنه وبعد اكتمال التحقيق في هذا الشأن وبعد استيفاء جميع الإجراءات والإفادات الخاصة بما رُفع من قبل الجمعية العمومية للنادي الأهلي، فقد أصدرت القرارات التالية:
1-إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس/ أحمد بن بكر الصائغ، استناداً إلى المادة رقم (88/2/و) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
2- إسقاط عضوية عضو الجمعية العمومية بالنادي الأستاذ/ محمد بن عبدالهادي الجهني، استناداً إلى المواد رقم (88/2/و)، (88/2/ ب) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضة ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات.
3-إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ولائحة العمل مع الوسطاء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم بشأنها حسب الاختصاص.
4- فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة بسبب نقص النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً لنص المادة (18/ 1) اعتباراً من اليوم الأربعاء 29 يناير 2020 وحتى يوم الأحد 2 فبراير 2020، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 فبراير 2020 وفق البرنامج الزمني الخاص بذلك، على أن يستمر الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون النادي وفق الصلاحيات الممنوحة له حسب اللائحة الأساسية للأندية الرياضية إلى حين اعتماد مجلس الإدارة الجديد.
وأكدت الهيئة العامة للرياضة في هذا الصدد أنها تابعت كل ما من شأنه التأثير على النادي في الفترة الماضية، واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار النادي، مع التأكيد على أنه سيتم التعامل مع كل من يسعى للتحريض أو الإساءة أو العمل على عدم استقراره بإحالتهم للجهات المعنية، واتخاذ ذات النهج تجاه أي قضايا مماثلة في أي نادٍ من الأندية الرياضية الأخرى.

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