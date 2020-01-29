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مصرع قيادي حوثي و 8 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني غربي تعز

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مصرع قيادي حوثي و 8 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني غربي تعز

مصرع قيادي حوثي و 8 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني غربي تعز
http://almnatiq.net/?p=825921
المناطق - الرياض

لقي القيادي الميداني في صفوف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المدعو (أبو تراب) مصرعه اليوم مع 8 أخرين بنيران مدفعية الجيش الوطني اليمني غربي مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
وأكد مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مقتل القيادي الحوثي و 8 من مرافقيه بقصف مدفعي للواء 17مشاة, استهدفهم أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مواقع الجيش اليمني في محيط جبل هان غرب المدينة.

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