مصرع قيادي حوثي و 8 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني غربي تعز

المناطق - الرياض

لقي القيادي الميداني في صفوف مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المدعو (أبو تراب) مصرعه اليوم مع 8 أخرين بنيران مدفعية الجيش الوطني اليمني غربي مدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأكد مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مقتل القيادي الحوثي و 8 من مرافقيه بقصف مدفعي للواء 17مشاة, استهدفهم أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مواقع الجيش اليمني في محيط جبل هان غرب المدينة.