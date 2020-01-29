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مانشستر سيتي يمدد عقد نجمه البرازيلي سنة إضافية

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مانشستر سيتي يمدد عقد نجمه البرازيلي سنة إضافية

مانشستر سيتي يمدد عقد نجمه البرازيلي سنة إضافية
http://almnatiq.net/?p=825924
المناطق - الرياض

مدد مانشستر سيتي، ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقد لاعبه البرازيلي فرناندينيو سنة واحدة بحسب ما ذكر الثلاثاء.

وكان عقد اللاعب، البالغ 34 عاما، سينتهي مع ختام الموسم الجاري، لكنه سيرتبط مع النادي حتى 2021 بموجب العقد الجديد.

وكان فرناندينيو الذي بدأ مسيرته مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، أحد ركائز سيتي منذ قدومه إلى ملعب “الاتحاد” عام 2013 من شاختار دانيتسك الأوكراني مقابل 39 مليون دولار أميركي.

وقال لاعب الوسط الدفاعي، الذي شغل أيضا مركز قلب الدفاع لتغطية الإصابات في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا: “هذه أفضل الأخبار. لقد استمتعت في كل ثانية مع سيتي. لم أتوقع بناء علاقة رائعة مماثلة مع النادي والجماهير، لكن هذا ما حصل، وأنا ممتن في كل يوم”.

وأحرز فرناندينيو (53 مباراة دولية)، المتوج مع بلاده بلقب كوبا أميركا 2019، لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات مع “سيتيزنز”، ولكنه غاب عن نهائي الكأس السنة الماضية بسبب الإصابة.

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