احدث الأخبار

الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب للتغلب على «كورونا»
أبرز المواد
 “فهد المولد” يحسم الجدل ويكشف حقيقة انتقاله للنصر !
أبرز المواد
 أمير حائل يرعى ملتقى ” الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق “
أبرز المواد
 بعد الهجوم الإيراني.. أمريكا تكشف حصيلة جديدة لإصابات جنودها في العراق
أبرز المواد
 الاتحاد يتعاقد مع لاعب “عاطل” لقيادة الهجوم خلفا لـ ” بريجوفيتش”
أبرز المواد
 “مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
أبرز المواد
 انخفاض تحويلات الأجانب في المملكة 20 % عن ذروتها في 2015
أبرز المواد
 فيروس كورونا: هونغ كونغ تقيد السفر إلى الصين وتوقف منح تأشيرات دخول
أبرز المواد
 الإمارات تعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 جرحى في تظاهرات معارضة لخطة ترامب بالضفة الغربية
أبرز المواد
 مانشستر سيتي يمدد عقد نجمه البرازيلي سنة إضافية
أبرز المواد
 مصرع قيادي حوثي و 8 من مرافقيه بنيران الجيش اليمني غربي تعز
أبرز المواد
الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب للتغلب على «كورونا»

الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب للتغلب على «كورونا»

أبرز المواد
“فهد المولد” يحسم الجدل ويكشف حقيقة انتقاله للنصر !

“فهد المولد” يحسم الجدل ويكشف حقيقة انتقاله للنصر !

أبرز المواد
أمير حائل يرعى ملتقى ” الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق “

أمير حائل يرعى ملتقى ” الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق “

أبرز المواد
بعد الهجوم الإيراني.. أمريكا تكشف حصيلة جديدة لإصابات جنودها في العراق

بعد الهجوم الإيراني.. أمريكا تكشف حصيلة جديدة لإصابات جنودها في العراق

أبرز المواد

الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب للتغلب على «كورونا»

الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب للتغلب على «كورونا»
http://almnatiq.net/?p=825946
المناطق_الرياض

وشمل العزل الصحي المفروض في الصين آلاف الأجانب الذين يقطنون في المنطقة. وتحضّر دول عدة على غرار الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والمغرب، رحلات لإجلاء رعاياها. وستُقلع طائرة تقلّ موظفي القنصلية الأميركية في ووهان، صباح الأربعاء، بتوقيت الصين متوجّهة إلى كاليفورنيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية. وسيُعرض على مواطنين أميركيين آخرين السفر على متن هذه الرحلة، التي كانت مقررة الثلاثاء (حسب الأماكن المتاحة). ويسيطر القلق على عدد كبير من الأجانب غير الواثقين بقدرتهم على المغادرة. ويقول جوزيف بايسي، وهو أستاذ بريطاني يبلغ من العمر 31 عاماً لوكالة الصحافة الفرنسية، «إنه أمر مثير للتوتر. أكثر ما يثير الخوف هو أن يستمر الوضع أشهراً، وأن يصبح التموّن والعيش صعباً أكثر فأكثر». وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أيضاً، إنه لا يؤيد إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حالياً في الصين، وحث الناس على التزام الهدوء

تحضّر فرنسا إجلاءً جوياً لرعاياها، وكذلك لأوروبيين آخرين على متن رحلة تُقلع «مبدئياً في منتصف الأسبوع». وهناك حوالي 500 فرنسي مسجّلين على اللائحة القنصلية المحلية، لكن عددهم الكامل يمكن أن يصل إلى الألف، إذ إن ووهان تستقبل، إضافة إلى شركتي «رينو» و«بس إس إه» لصناعة السيارات، عدداً كبيراً من الطلاب الفرنسيين. وسيخضع الأشخاص الذين ستتم إعادتهم إلى فرنسا، للحجر الصحي لمدة معيّنة. وتنظّم اليابان أيضاً عملية لإجلاء مواطنيها على متن طائرة يُفترض أن تصل إلى ووهان، الثلاثاء، لتُقلع مجدداً صباح الأربعاء في حين عّبر حوالي 200 ياباني من أصل 600 عن رغبتهم بالعودة إلى بلادهم

وعزز عدد كبير من الدول الإجراءات الوقائية على حدودها، وأصبحت منغوليا أول دولة تغلق نقاط العبور البرية مع الصين. وإذا كانت دول عدة نصحت بعدم السفر إلى هوباي، فألمانيا انتقلت إلى مرحلة أخرى، إذ إنها نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى جميع الأراضي الصينية. وحذت واشنطن حذو برلين. أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الثلاثاء، أن السلطات العسكرية عزلت نحو 90 جندياً، زاروا مؤخراً الصين. وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن تهديد المرض «مرتفع» على المستوى العالمي من دون إعلان حال طوارئ دولية. ولم تؤكد بعد أن الأشخاص المصابين يمكن أن ينقلوا الوباء حتى قبل ظهور عوارض عليهم، كما يقول مسؤولون في قطاع الصحة الصيني. وأعلنت السلطات الصحية الأميركية أن التحاليل التي أجرتها كشفت أن الفيروس لم يتحوّل. وقالت نانسي ميسونييه، المسؤولة عن أمراض الجهاز التنفسي في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «حالياً، وبناءً على تحاليل المعطيات المتاحة التي أجراها المركز، لا يبدو أن الفيروس قد تحوّل». وأضافت أن «كل السلاسل الجينية التي استخرجناها مماثلة لتلك التي نشرتها الصين في البداية منذ بضعة أسابيع»

روابط ذات صلة

“فهد المولد” يحسم الجدل ويكشف حقيقة انتقاله للنصر !

“فهد المولد” يحسم الجدل ويكشف حقيقة انتقاله للنصر !
أمير حائل يرعى ملتقى ” الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق “

أمير حائل يرعى ملتقى ” الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق “
بعد الهجوم الإيراني.. أمريكا تكشف حصيلة جديدة لإصابات جنودها في العراق

بعد الهجوم الإيراني.. أمريكا تكشف حصيلة جديدة لإصابات جنودها في العراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*