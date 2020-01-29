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“فهد المولد” يحسم الجدل ويكشف حقيقة انتقاله للنصر !

“فهد المولد” يحسم الجدل ويكشف حقيقة انتقاله للنصر !
http://almnatiq.net/?p=825952
المناطق_الرياض

حسم لاعب نادي الاتحاد فهد المولد الجدل بشأن الأنباء المتداولة حول قرب رحيله عن الاتحاد وانتقاله لنادي النصر.
وأكد المولد، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيستكمل مسيرته الكروية مع الاتحاد، فور عودته من الإيقاف.
وكان أحد الجماهير وجه سؤالا للمولد أثناء تواجده بالإمارات، للتنزه، قائلًا: “هل ستعود إلى العميد أو أي فريق آخر؟”.. ليرد اللاعب بالقول: “إن شاء الله الاتحاد”.
يشار إلى أن المولد ينفذ عقوبة الإيقاف التي صدرت بحقه من لجنة المنشطات بعد ثبوت إيجابية العينة التي سحبت منه، ويتبقى من فترة إيقافه نحو شهر ونصف.

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