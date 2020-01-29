المستشفى البيطري التعليمي بجامعة القصيم يختتم مشاركته بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

وشملت الفحوصات التي قامت بها اللجنة الطبية بالجامعة فحص الإبل بالأجهزة المتطورة للكشف عن أنواع الغش المتعددة، واكتشاف كل ما يغير من شكل الحيوان الظاهري عن الطبيعي، كما تم الكشف عن المواد المستخدمة في العبث بالإبل مثل البوتكس والسيلكون وحمض الهيالورونيك والمواد المالئة والمنشطات والمراهم الموضعية المخدرة، حيث بلغ عدد الحيوانات التي تم فحصها من قبل اللجنة 11526حالة، وتم استبعاد ٧٦ حالة عبث منها ٥٨ حالة حقن بمواد مختلفة و١٨ حالة أخرى تمطيط (تمسيس السبال).





وأكد الدكتور عبد الله بن منصور الحواس رئيس اللجنة الطبية مدير المستشفى البيطري التعليمي بجامعة القصيم، على أن اللجنة الطبية عملت بجد على التفريق بين الأمراض وعمليات العبث لضمان دقة النتائج عن طريق الفحص بالأجهزة المتطورة والفحص الإكلينيكي والبكتيري والهرموني للكشف عن العبث.





وأوضح مدير المستشفى البيطري التعليمي، أن اللجنة الطبية قامت بأعمال الفحص الخارجي للإبل قبل انطلاق فعاليات المهرجان، وذلك لتأهيل الإبل المرشحة للمشاركة من عدمه، وتحديد ما إذا كانت سليمة أو غير سليمة، مشيرًا إلى أن اللجنة قد بدأت عملها منذ تاريخ 27/3/1441هـ، وحتى 21/5/1441هـ.



