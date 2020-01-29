رياح وتدني مدى الرؤية في جدة ورابغ

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط في الرياح السطحية قد يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظتي جدة ورابغ

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق الجوف، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، والقصيم، والمدينة المنورة، وحائل، والرياض، والشرقية، وجازان، وعسير، والباحة، والطائف، مع نشاط للرياح السطحية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم