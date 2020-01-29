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السعودية للكهرباء تعلن عن تلقيها برقية من وزارة المالية تفيد بتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء لعام 2019م

السعودية للكهرباء تعلن عن تلقيها برقية من وزارة المالية تفيد بتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء لعام 2019م

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السعودية للكهرباء تعلن عن تلقيها برقية من وزارة المالية تفيد بتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء لعام 2019م

السعودية للكهرباء تعلن عن تلقيها برقية من وزارة المالية تفيد بتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء لعام 2019م
http://almnatiq.net/?p=825965
المناطق_الرياض
تعلن الشركة السعودية للكهرباء أنه ورد إليها يوم الثلاثاء برقية من وزارة المالية صادرة برقم 5627 وتاريخ 02/06/1441هـ الموافق 27/01/2020م تفيد بتفعيل الخطوة الأولى لحساب الموازنة لقطاع الكهرباء بدءاً من العام المالي 2019م والذي يستهدف تحقيق التوازن المالي لقطاع الكهرباء وفقاً لما تقره الجهات التنظيمية وذلك بشكل دوري سنوياً، وقد أُقر بموجبه تحديد الإيرادات التشغيلية المستهدفة للشركة للعام المالي 2019م بمبلغ وقدره 65.04 مليار ريال سعودي.ويأتي إقرار حساب الموازنة في إطار إصلاحات تنظيمية لقطاع الكهرباء، لضمان استدامة وكفاءة قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ووفقاً لرؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر مالي إيجابي على النتائج المالية السنوية للشركة لعام 2019م وذلك بارتفاع تقديري للإيرادات التشغيلية في عام 2019م بحوالي 1.1 مليار ريال سعودي.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

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