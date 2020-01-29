أمير الشرقية يرعى حفل سفراء التفوق بتعليم المنطقة

المناطق_عبدالله السعيدي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حفل سفراء التفوق من طلاب تعليم الشرقية للعام الدراسي 1439/1440هـ والبالغ عددهم “219” طالباً مساء الأربعاء المقبل في مقر امانة المنطقة الشرقية .

وأعرب مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان ،عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته لحفل تكريم سفراء التفوق، الذي يأتي انطلاقاً من اهتمام قيادتنا الرشيدة يحفظها الله ، بالطلاب المتفوقين وإيماناً بدورهم في دعم مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا في ظل سيدي خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين، مؤكداً بأن ما يجده التعليم من توجيه مستمر ودعم ورعاية ومتابعة حقيقية من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وما يحظى به أبناؤنا الطلاب من خلال جوائز التكريم والتفوق العلمي إلا أحد الشواهد على الدعم والمساندة الذي يلقاه هذا القطاع الهام، كتأكيد على أهمية الاستثمار في العقل البشري الذي يعد الركيزة الأساسية في النمو والتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030، مبيناً بأن المتفوقين ثروة وطنية ينظر إليهم لتحقيق مستقبل واعد ومشرق للوطن الذي يرعى أبنائه ويسهم في دعمهم للوصول إلى جيل متسلح بأحدث العلوم والمعارف لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تتطلب بذل قصارى الجهد للوصول إلى مصاف العالم المتقدم

ولفت الشلعان، أن الرعاية الكريمة لسموه وسام لكل منسوبو التعليم وتقديراً لكل معلم وطالب وولي أمر بذلوا قصارى جهدهم لدعم الطلاب بالعلم والمعرفة ولرفع مستوى امكانياتهم لما يحقق طموحاتهم وأضاف ان الشكر موصول للشريك الاستراتيجي امانة المنطقة الشرقية والداعم الرئيس شركة اليمامة.

مشيراً إلى وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ يعمل على تطوير كافة البرامج التعليمية لرفع مستويات الجودة ونواتج التعلم ودعم المتفوقين والمتميزون لتحقيق تطلعات القيادة للوصول إلى جيل واع وطني مدعماً بالعلم والمعرفة والتقنيات اللازمة.