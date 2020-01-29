احدث الأخبار

بومبيو يوافق على الإدلاء بشهادة حول العراق وإيران
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى حفل سفراء التفوق بتعليم المنطقة
أبرز المواد
 السعودية للكهرباء تعلن عن تلقيها برقية من وزارة المالية تفيد بتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء لعام 2019م
أبرز المواد
 المستشفى البيطري التعليمي بجامعة القصيم يختتم مشاركته بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
أبرز المواد
 وزير الثقافة السعودي: طموحنا أن يكون المسرح الوطني قائداً للإبداع
أبرز المواد
 الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب للتغلب على «كورونا»
أبرز المواد
 “فهد المولد” يحسم الجدل ويكشف حقيقة انتقاله للنصر !
أبرز المواد
 أمير حائل يرعى ملتقى ” الوقاية من الجريمة بين النظرية والتطبيق “
أبرز المواد
 بعد الهجوم الإيراني.. أمريكا تكشف حصيلة جديدة لإصابات جنودها في العراق
أبرز المواد
 الاتحاد يتعاقد مع لاعب “عاطل” لقيادة الهجوم خلفا لـ ” بريجوفيتش”
أبرز المواد
 “مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
أبرز المواد
 انخفاض تحويلات الأجانب في المملكة 20 % عن ذروتها في 2015
أبرز المواد
بومبيو يوافق على الإدلاء بشهادة حول العراق وإيران

بومبيو يوافق على الإدلاء بشهادة حول العراق وإيران

أبرز المواد
أمير الشرقية يرعى حفل سفراء التفوق بتعليم المنطقة

أمير الشرقية يرعى حفل سفراء التفوق بتعليم المنطقة

أبرز المواد
السعودية للكهرباء تعلن عن تلقيها برقية من وزارة المالية تفيد بتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء لعام 2019م

السعودية للكهرباء تعلن عن تلقيها برقية من وزارة المالية تفيد بتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء لعام 2019م

أبرز المواد
المستشفى البيطري التعليمي بجامعة القصيم يختتم مشاركته بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

المستشفى البيطري التعليمي بجامعة القصيم يختتم مشاركته بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أبرز المواد

بومبيو يوافق على الإدلاء بشهادة حول العراق وإيران

بومبيو يوافق على الإدلاء بشهادة حول العراق وإيران
http://almnatiq.net/?p=825972
المناطق_وكالات

قالت لجنة في مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الثلاثاء، إنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية مايك بومبيو، للإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأميركية تجاه العراق وإيران

وجاءت موافقة مايك بومبيو بعد التهديد باستدعائه بسبب رفضه سابقا المثول أمام اللجنة، حسبما ذكرت “رويترز”

وقال النائب إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه تحدث مع بومبيو الثلاثاء، وإن الوزير وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية التي تعقدها اللجنة، مضيفا أنه سيعلن موعد الجلسة قريبا

ويضغط أعضاء في الكونغرس، من بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنتها طائرة أميركية مسيّرة في العراق هذا الشهر

وحاولت لجنة الشؤون الخارجية من قبل تحديد موعد لجلستين على الأقل مع بومبيو، وكان من المقرر انعقاد إحداهما الأربعاء، لكن الوزير رفض الحضور

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يرعى حفل سفراء التفوق بتعليم المنطقة

أمير الشرقية يرعى حفل سفراء التفوق بتعليم المنطقة
السعودية للكهرباء تعلن عن تلقيها برقية من وزارة المالية تفيد بتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء لعام 2019م

السعودية للكهرباء تعلن عن تلقيها برقية من وزارة المالية تفيد بتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء لعام 2019م
المستشفى البيطري التعليمي بجامعة القصيم يختتم مشاركته بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

المستشفى البيطري التعليمي بجامعة القصيم يختتم مشاركته بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*