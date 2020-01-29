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السوق المالية تجذب 100 مليار ريال استثمارات أجنبية في عام

السوق المالية تجذب 100 مليار ريال استثمارات أجنبية في عام
http://almnatiq.net/?p=825974
المناطق_الرياض

أكد رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، أن توحيد معايير الإفصاح والتحول من المحاسبة المحلية إلى المحاسبة الدولية في السوق المالية وبعض الإصلاحات الأخرى، أسهما في دخول استثمارات أجنبية بأكثر من 100 مليار ريال عام 2019، خاصة مع جاذبية السوق وتحولها لأن تصبح مركزاً لأكبر شركة مدرجة في العالم

وأوضح القويز أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عالميًا في معايير الحوكمة، وقفزت في معايير الإفصاح وقوة معايير المراجعة من المركز الـ33 إلى المركز الـ23 خلال عام واحد، مؤكداً أن هذه الإنجازات نتيجة عمل تشاركي بين الجهات الحكومية، بحسب ما نقلت العربية

وجاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية في منتدى المحاسبين الذي جاء بعنوان، دور المهن المالية في تحقيق مبادرات رؤية المملكة ومساهمتها في النمو الاقتصادي في الرياض، أمس الأول، بمشاركة كل من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، والمهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفقاً لما نقلته صحيفة الاقتصادية

وأشار القويز إلى أن التحول من معايير المحاسبة المحلية إلى المحاسبة الدولية، بدأ في 2017 بين كل من هيئة السوق المالية وهيئة المحاسبين السعودية، مضيفاً أنه في وقتها بدأ الإلزام على الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، وفي عام 2018 كانت الدورة الثانية لإلزام بقية الشركات في سوق نمو والشركات غير المدرجة

وأكد القويز أهمية هذه النقطة، لأنها تسهم في توحيد معايير الإفصاح للشركات السعودية مع نظيراتها في مختلف أنحاء العالم، ما يسهل عملية المقارنة والرقابة والتمحيص، مؤكداً أن ما زاد من تميز الإنجاز أنه جاء في الوقت الصحيح بالتزامن مع فتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب

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