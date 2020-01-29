باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة صباح هذا اليوم حالة احتجاز طفل يبلغ من العمر ( 6 ) سنوات خارج اطار ( سياج ) نافذة غرفة بالطابق الثالث من منزل يقع بحي القدس … وذكر المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة عنيزة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة ( 7:35 ) من صباح هذا اليوم الاربعاء فتمت مباشرة الحالة وانزال الطفل وهو بصحة جيدة ولله الحمد .. ونوه العقيد اباالخيل على اهمية مراقبة الاطفال ومتابعتهم حفاظاً على سلامتهم
مدني عنيزة ينقذ طفل محتجز خارج النافذة بالطابق الثالث
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