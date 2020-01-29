احدث الأخبار

مدني عنيزة ينقذ طفل محتجز خارج النافذة بالطابق الثالث
أبرز المواد
 تدشين مهرجان الشتاء بنادي صم الشرقية
أبرز المواد
 احذر.. النوم على البطن قد يتسبب لك بكارثة
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يعلن صدور “نتائج الأهلية” للدورة ال 27
أبرز المواد
 رياح وتدني مدى الرؤية في جدة ورابغ
أبرز المواد
 السوق المالية تجذب 100 مليار ريال استثمارات أجنبية في عام
أبرز المواد
 بومبيو يوافق على الإدلاء بشهادة حول العراق وإيران
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى حفل سفراء التفوق بتعليم المنطقة
أبرز المواد
 السعودية للكهرباء تعلن عن تلقيها برقية من وزارة المالية تفيد بتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء لعام 2019م
أبرز المواد
 المستشفى البيطري التعليمي بجامعة القصيم يختتم مشاركته بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل
أبرز المواد
 وزير الثقافة السعودي: طموحنا أن يكون المسرح الوطني قائداً للإبداع
أبرز المواد
 الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب للتغلب على «كورونا»
أبرز المواد
مدني عنيزة ينقذ طفل محتجز خارج النافذة بالطابق الثالث

مدني عنيزة ينقذ طفل محتجز خارج النافذة بالطابق الثالث

أبرز المواد
تدشين مهرجان الشتاء بنادي صم الشرقية

تدشين مهرجان الشتاء بنادي صم الشرقية

أبرز المواد
احذر.. النوم على البطن قد يتسبب لك بكارثة

احذر.. النوم على البطن قد يتسبب لك بكارثة

أبرز المواد
“حساب المواطن” يعلن صدور “نتائج الأهلية” للدورة ال 27

“حساب المواطن” يعلن صدور “نتائج الأهلية” للدورة ال 27

أبرز المواد

مدني عنيزة ينقذ طفل محتجز خارج النافذة بالطابق الثالث

مدني عنيزة ينقذ طفل محتجز خارج النافذة بالطابق الثالث
http://almnatiq.net/?p=825983
المناطق_عنيزة
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة صباح هذا اليوم حالة احتجاز طفل يبلغ من العمر ( 6 ) سنوات خارج اطار ( سياج ) نافذة غرفة بالطابق الثالث من منزل يقع بحي القدس … وذكر المتحدث الاعلامي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة عنيزة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة ( 7:35 ) من صباح هذا اليوم الاربعاء فتمت مباشرة الحالة وانزال الطفل وهو بصحة جيدة ولله الحمد .. ونوه العقيد اباالخيل على اهمية مراقبة الاطفال ومتابعتهم حفاظاً على سلامتهم

روابط ذات صلة

تدشين مهرجان الشتاء بنادي صم الشرقية

تدشين مهرجان الشتاء بنادي صم الشرقية
احذر.. النوم على البطن قد يتسبب لك بكارثة

احذر.. النوم على البطن قد يتسبب لك بكارثة
“حساب المواطن” يعلن صدور “نتائج الأهلية” للدورة ال 27

“حساب المواطن” يعلن صدور “نتائج الأهلية” للدورة ال 27

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*