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فريق ” نبض الحياة ” التطوعي بتبوك يعقد إجتماعه الأول للعام الجاري ٢٠٢٠

فريق ” نبض الحياة ” التطوعي بتبوك يعقد إجتماعه الأول للعام الجاري ٢٠٢٠

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فريق ” نبض الحياة ” التطوعي بتبوك يعقد إجتماعه الأول للعام الجاري ٢٠٢٠

فريق ” نبض الحياة ” التطوعي بتبوك يعقد إجتماعه الأول للعام الجاري ٢٠٢٠
http://almnatiq.net/?p=825984
المناطق- تبوك:
عقد مجلس إدارة فريق ” نبض الحياة” التطوعي بمنطقة تبوك أمس ، إجتماعه الأول للعام الجاري ٢٠٢٠ ، برئاسة رئيس مجلس إدارة الفريق المهندس عبدالرحمن بن نوح، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر مدارس دار الراي بمدينة تبوك.
وقد اطلع المجلس على تقرير عن منجزات الفريق خلال المرحلة الماضية، ودوره في خدمة المتطوعين والمشاريع التطوعية، كما ناقش وضع السياسات واللوائح التنظيمية للعام ٢٠٢٠  المنظمة للعمل التطوعي المشترك ، وإيجاد قاعدة بيانات مشتركة للعمل التطوعي بين المتطوعين والمجلس,وتحديد البرامج المشتركة التي يمكن تبنيها لتعزيز ودعم مفهوم العمل التطوعي بمنطقة تبوك ، بالإضافة إلى إعداد إجراءات وآليات العمل الجديد في الفريق بأعضاءه الجدد .
وأوضح المدير التنفيذي لفريق ” نبض الحياة ” أحمد الزهراني أن الفريق يهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز دوره في التنمية الشاملة للمجتمع بمنطقة تبوك، ودعم وتطوير وتوجيه المبادرات التطوعية، وتطوير آليات العمل التطوعي بمنطقة بالمنطقة، بالإضافة إلى إشعار المتطوع بأهمية دوره اتجاه خدمة المجتمع، وتنمية قدراته ومواهبه وإبداعاته بجميع الوسائل المتاحة، مؤكداً أن رؤية الفريق ترتكز على أن يكون رائد في مجال العمل التطوعي على مستوى المملكة، ونشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتأهيل وتحفيز كوادره ودعم المبادرات التطوعية وترسيخ العمل الإحترافي التطوعي بين أفراد المجتمع من خلال وسائل متنوعة بأساليب حديثة تغطي أكبر الأحداث الفنية والشبابية بمنطقة تبوك.
منوها في الختام بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك للفريق وصولاً لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 لمبادرات العمل التطوعي الاجتماعي والتي هي إحدى سمات المجتمع السعودي في التكافل الاجتماعي والذي يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف.

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