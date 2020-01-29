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إيداع 2 مليار ريال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة

إيداع 2 مليار ريال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة
http://almnatiq.net/?p=826007
المنطق - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنا بدل غلاء المعيشة، وذلك إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وبين أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2.058.096.090 ريالاً، حيث تم إيداع 1.414.942.493 ريالاً للمعاشات الضمانية ، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193.237.632 ريالاً، و 102.997.465 ريالاً، لسداد جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 346.918.500 ريال بدل غلاء المعيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.

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