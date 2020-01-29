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رئيس “الشورى” يصل واغادوغو للمشاركة في أعمال اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي

http://almnatiq.net/?p=826011
المناطق - الرياض

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ أمس، إلى مطار واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تبدأ اليوم.
وكان في استقبال معاليه رئيس الجمعية الوطنية البوركينية الحسن بالا سكاندي، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبد الرحمن الحمودي، وعدد من المسؤولين.
وأشار معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ – في تصريح صحفي- إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – يولون العلاقة مع جمهورية بوركينا فاسو اهتمامًا كبيراً، مؤكداً أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة نسعى دائمًا لتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بوركينا فاسو في جميع المجالات، لا سيما البرلمانية منها.
وسيعقد معاليه لقاءً بمعالي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينا فاسو يستعرض خلاله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، التي تسهم في تقوية أواصر العلاقة بين المملكة وبوركينا فاسو.
كما سيلتقي معاليه عددًا من رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على هامش انعقاد المؤتمر.

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