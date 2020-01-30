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واشنطن تلاحق قياديا بـ«حزب الله» في كولومبيا

واشنطن تلاحق قياديا بـ«حزب الله» في كولومبيا
http://almnatiq.net/?p=826029
المناطق - الرياض

ظهر القيادي في حزب الله سلمان رؤوف سلمان، الذي وضعت واشنطن جائزة قيمتها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقاله، في عدة صور تم التقاطها حديثا في حي يقع غرب العاصمة الكولومبية بوغوتا، وفقاً لما نقلته صحيفة «El Tiempo» المحلية نقلاً عن مصادر أمنية.

وذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حمل معه الصور بعد مشاركته قبل أسبوع في مؤتمر وزاري عن الإرهاب بكولومبيا، إضافة إلى ملف زودته به الاستخبارات الكولومبية عن علاقة حزب الله بدكتاتور فنزويلا نيكولاس مادورو.

وتصف السلطات الأمريكية سلمان بأنه خطط لأكبر عمل إرهابي عرفته الأرجنتين بتاريخها، بالهجوم على سفارة إسرائيل في بوينس آيرس عام 1992 الذي أسفر عن سقوط 29 قتيلا و200 جريح.

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