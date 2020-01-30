الأمم المتحدة تطلق لجنة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

المناطق - الرياض

أطلق رئيس الجمعية العامة تجاني محمد باندي، برفقة رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مبادرة لإنشاء “لجنة دولية مكرسة لأجندة النزاهة المالية” تتضمن أعمالها الدفع بـ “مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة” حول العالم.

وأعلن باندي في إحاطة إعلامية للدول الأعضاء أمس بالمقر الرئيس في نيويورك إنشاء ما سيعرف باللجنة رفيعة المستوى “حول المساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة .”

ويتلخص عمل المرحلة الأولى للفريق، حسب إحاطة رئيس الجمعية العامة في “مراجعة التحديات الراهنة وتحديد الثغرات في البنية الدولية،” على أن تُقدم بعدها “مقترحات محددة لتحديث أو تطوير الأطر الدولية ومواءمة ترتيبات الحوكمة.”

وقال باندي إن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ستنشئ وتستضيف أمانة هذه اللجنة المستقلة “وتدعمها بأقصى قدر من الكفاءة المهنية”.

وأكدت رئيسة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الممثلة الدائمة لدولة النرويج لدى الأمم المتحدة السفيرة منى جول أن فريق اللجنة سيبدأ أعماله ابتداءً من مطلع شهر مارس القادم ليجتمع أعضاؤه أربع مرات على الأقل سنويًا في مناطق مختلفة من العالم.