هذا موعد إيقاف تداول أسطوانات الغاز الكبيرة بالمملكة

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أوضحت “شركة الغاز والتصنيع الأهلية” في السعودية أنه سيتم إيقاف تداول أسطوانات الغاز الكبيرة ذات حجم 22 كيلوغراماً ابتداءً من 1 شوال 1441 وهو الموعد النهائي لقبول استبدال هذه الأسطوانات.

وأكدت الشركة أنه سيتم استبدال الأسطوانات الكبيرة بأسطوانتين ذات سعة 11 كيلوغراماً، ولن يتم فرض أي رسوم مالية على المستهلك إثر عملية الاستبدال.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي من منطلق رفع مستوى ‏السلامة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة بما يتوافق مع ‏اشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.‎