احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه في الخوخة بالحديدة
أبرز المواد
 بوابة رياضية لجامعة الأميرة نورة لزيادة عدد الممارسين للرياضة
أبرز المواد
 هذا موعد إيقاف تداول أسطوانات الغاز الكبيرة بالمملكة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تطلق لجنة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
أبرز المواد
 واشنطن تلاحق قياديا بـ«حزب الله» في كولومبيا
أبرز المواد
 وزير التعليم: دوام جزئي للأكاديميين لمزاولة المهنة
أبرز المواد
 البن السعودي في “الداير” نقلة من المحلية إلى العالمية
أبرز المواد
 العواد: «الربط الإلكتروني» خطوة جديدة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
أبرز المواد
 “جلاجل”.. خامس مدينة صحية عالمياً بلد المليون نخلة
أبرز المواد
 محافظ “منشآت”: 92% نسبة ارتفاع الاستثمار في المشاريع الناشئة خلال 2019
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يؤكد أن التحشيد العسكري الأخيرة من المليشيا الحوثية هو إعلان صريح عن وفاة العملية السياسية
أبرز المواد
 محافظ المجاردة يدشن المركز الصحي ب(حلاه) شمال ثربان
منطقة عسير
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه في الخوخة بالحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه في الخوخة بالحديدة

أبرز المواد
بوابة رياضية لجامعة الأميرة نورة لزيادة عدد الممارسين للرياضة

بوابة رياضية لجامعة الأميرة نورة لزيادة عدد الممارسين للرياضة

أبرز المواد
هذا موعد إيقاف تداول أسطوانات الغاز الكبيرة بالمملكة

هذا موعد إيقاف تداول أسطوانات الغاز الكبيرة بالمملكة

أبرز المواد
الأمم المتحدة تطلق لجنة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

الأمم المتحدة تطلق لجنة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

أبرز المواد

البن السعودي في “الداير” نقلة من المحلية إلى العالمية

البن السعودي في “الداير” نقلة من المحلية إلى العالمية
http://almnatiq.net/?p=826032
المناطق - الرياض

يفوح من فوق مرتفعات محافظة الداير جنوب السعودية، وبين مدرجات مزارعها الخضراء، تاريخ من الأصالة والتراث، تعكس تفاصيله القلاع التاريخية الشامخة التي تعود لأكثر من 300 عام.

مزارع “الداير” الممتدة على طول جبالها أصبحت تنافس منتجات عالمية نظير جودتها وقوة نكتها.

في الوقت الذي حقق فيه أحد مزارعي “الداير” جائزة أفضل مزارع في تحميص البن في مشاركة خارجية بدولة الإمارات الشقيقة، ليعكس ما وصل إليه المنتج الوطني من حضور دولي.

المزراع “حسن جبران الزغلي المالكي”، البالغ من العمر 70 عاماً، من داخل مزرعته الواقعة فوق جبل آل زغلي، تحدث عن تاريخ زراعة البن في الداير، وكيف تطورت زراعته مؤخراً بدعم من الدولة، وازدهرت بشكل أكبر مع المهرجان الخاص بالبن الذي زاد من شهرته وساهم في تسويقه بشكل أكبر.

يشتهر بالبن الخولاني
يقول: “البن بالداير هو أجود أنواع البن ويسمى العديني، ويشتهر بالبن الخولاني يصل سعر الكيلو من المزرعة إلى 120 ريالاً”.

إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي لمهرجان البن “سالم المالكي” إلى “العربية.نت” بأن المهرجان ينطلق غدا 30 يناير في نسخته السابعة، برعاية أمير جازان الأمير محمد بن ناصر، وحضور نائبه محمد بن عبد العزيز وبمشاركة هيئات وجهات حكومية.

وبين المالكي أن عدد المزارعين الذين تم تسجيلهم للمشاركة هذا العام يصل إلى 100 مزارع، والذي أثبت مساهمته في زيادة عدد المزارعين بنسبة 35% وزيادة عدد أشجار البن إلى 100%.

وأشار المالكي إلى جاهزية اللجان المشرفة على المهرجان بمتابعة محافظ الداير نايف بن لبده لانطلاق فعالياته المرتقبة التي تستمر 7 أيام، وفقا لـ”العربية”.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه في الخوخة بالحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه في الخوخة بالحديدة
بوابة رياضية لجامعة الأميرة نورة لزيادة عدد الممارسين للرياضة

بوابة رياضية لجامعة الأميرة نورة لزيادة عدد الممارسين للرياضة
هذا موعد إيقاف تداول أسطوانات الغاز الكبيرة بالمملكة

هذا موعد إيقاف تداول أسطوانات الغاز الكبيرة بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*