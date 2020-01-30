“جلاجل”.. خامس مدينة صحية عالمياً بلد المليون نخلة

المناطق - الرياض

تجاوزت مدينة جلاجل في منطقة الرياض النطاق المحلي إلى العالمية بعد أن اعتمدتها منظمة الصحة العالمية كخامس مدينة صحية في العالم من خارج الاتحاد الأوروبي لتنضم لـ13 مدينة صحية موزعة على مناطق المملكة.

وتعتبر «جلاجل» مدينة أثرية، وتُعدّ من أقدم بلدان سدير، وتتميّز معالمها بالتراث العريق الممتد من عام 700هـ، وكانت تشترك مع «الأحساء» في وصفها بـ«بلد المليون نخلة»؛ لأن مساحة كبيرة منها مزروعة بالنخيل، بحسب “عكاظ”.

تضم جارة جبال طويق العديد من الآثار التي توثق العصور التي مرت على جلاجل، من أبرزها المرقب الذي أنشئ قبل أكثر من 200 سنة، وتم ترميمه عام 1421هـ، إضافة إلى الجامع القديم الذي بناه الإمام فيصل بن تركي، ثم أعيد بناؤه حديثا، وبقايا قصر الإمارة، وقصر «سويد بن علي»، والسور القديم الذي بني لحماية جلاجل ولا تزال بعض من أجزائه قائمة لحد الآن.