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بوابة رياضية لجامعة الأميرة نورة لزيادة عدد الممارسين للرياضة

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بوابة رياضية لجامعة الأميرة نورة لزيادة عدد الممارسين للرياضة

بوابة رياضية لجامعة الأميرة نورة لزيادة عدد الممارسين للرياضة
http://almnatiq.net/?p=826054
المناطق - الرياض

دشنت وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة آمال الهبدان أمس, فعالية (بوابة نورة الرياضية ٢٠٢٠م) التي تنظمها إدارة الشؤون الرياضية التي تعد الإعلان الرسمي لافتتاح الموسم الرياضي الثاني بالجامعة للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٤١هـ, بحضور عدد من عميدات الكليات، ورئيسات الأقسام، والطاقم الإداري والتعليمي في الجامعة، والطالبات ومشاركة عدد من الجهات الخارجية كالاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، واتحاد الجودو، واتحاد ألعاب القوى، واتحاد الريشة الطائرة، واتحاد الدراجات الهوائية.
وتهدف بوابة نورة إلى زيادة عدد نسبة الممارسين للرياضة في الجامعة، من خلال عرض عدد من برامج اللياقة البدنية (PNU FIT) والألعاب الرياضية، حيث تضمن الحدث عدد من الأنشطة الرياضية منها سباق الجري لمسافة ٥ كم لكافة منسوبات الجامعة وتتويج الفائزات.
كما حرصت إدارة الشؤون الرياضية على إتاحة فرصة التسجيل للطالبات في برامج اللياقة البدنية، ومشاركتهن في العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة ككرة السلة، وكرة القدم، وكرة الطائرة، وغيرها بالإضافة إلى التنافس في مناطق مخصصة لألعاب القوى والتي تشمل الوثب العالي والطويل، ورمي الجلة، الجري لمسافة ١٠٠ م و٢٠٠م، وعمل تمارين لياقة بدنية جماعية.

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