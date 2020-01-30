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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه في الخوخة بالحديدة

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه في الخوخة بالحديدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه في الخوخة بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=826055
المناطق - الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 17 – 23 يناير 2020م ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 319,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34,614 فرداً.
يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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