احدث الأخبار

خطوط جوية توقف رحلاتها إلى الصين وسط مخاوف من كورونا
أبرز المواد
 أمين عام الجامعة العربية : خطة ترامب للسلام تعكس رؤية أمريكية غير ملزمة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبرز المواد
 فيروس كورونا الجديد يصل إلى الإمارات.. ووزارة الصحة تكشف التفاصيل
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع
أبرز المواد
 رئيس “الشورى” يصل واغادوغو للمشاركة في أعمال اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 إيداع 2 مليار ريال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة
أبرز المواد
 الصين: نخوض معركة خطيرة ضد فيروس “شيطان”
أبرز المواد
 دراسة: السكن بالقرب من الطرق السريعة يسبب عدة أمراض
أبرز المواد
 مدير تعليم عنيزة يوجه بتشكيل لجنة لحركة نقل الإداريين سنويًا
منطقة القصيم
 فريق ” نبض الحياة ” التطوعي بتبوك يعقد إجتماعه الأول للعام الجاري ٢٠٢٠
منطقة تبوك
 مدني عنيزة ينقذ طفل محتجز خارج النافذة بالطابق الثالث
أبرز المواد
خطوط جوية توقف رحلاتها إلى الصين وسط مخاوف من كورونا

خطوط جوية توقف رحلاتها إلى الصين وسط مخاوف من كورونا

أبرز المواد
أمين عام الجامعة العربية : خطة ترامب للسلام تعكس رؤية أمريكية غير ملزمة

أمين عام الجامعة العربية : خطة ترامب للسلام تعكس رؤية أمريكية غير ملزمة

أبرز المواد
خادم الحرمين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

خادم الحرمين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

أبرز المواد
فيروس كورونا الجديد يصل إلى الإمارات.. ووزارة الصحة تكشف التفاصيل

فيروس كورونا الجديد يصل إلى الإمارات.. ووزارة الصحة تكشف التفاصيل

أبرز المواد

خطوط جوية توقف رحلاتها إلى الصين وسط مخاوف من كورونا

http://almnatiq.net/?p=826064
المناطق - الرياض

عقلت كل من شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيروايز”، وشركة الطيران الآسيوية “ليون إير” و”سول إير”، الأربعاء، جميع الرحلات الجوية إلى الصين، مع انتشار المخاوف من تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 130 شخصا حتى الآن.

كما قلص عدد من شركات الطيران الأخرى، بما في ذلك الخطوط الجوية الفنلندية و”كاثي باسيفيك”، ومقرها هونغ كونغ، و”جيتستار آسيا”، ومقرها سنغافورة، عدد الرحلات الجوية إلى البلاد، مع انخفاض الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، التعليق الفوري لجميع رحلاتها إلى البر الصيني، عملا بتعليمات المملكة المتحدة القاضية بتفادي التوجه إلى هذا البلد في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها الأربعاء: “نعتذر للعملاء عن أي إزعاج، لكن سلامة عملائنا وطاقمنا هي دائما من أولوياتنا”. وتدير شركة الطيران رحلات يومية من مطار هيثرو في لندن إلى شنغهاي وبكين.

ويأتي هذا التطور هذا التطور بعد يوم واحد من تحديث وزارة الخارجية البريطانية نصائحها للسفر إلى الصين، محذرة من “جميع الرحلات باستثناء الضرورية منها” إلى البر الرئيسي للصين، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.

وقطعت الصين وسائل الاتصال بمدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا، و16 مدينة أخرى، لمنع الناس من المغادرة ونشر الفيروس الذي بلغت حصيلة ضحاياه 132 شخصا.

روابط ذات صلة

أمين عام الجامعة العربية : خطة ترامب للسلام تعكس رؤية أمريكية غير ملزمة

أمين عام الجامعة العربية : خطة ترامب للسلام تعكس رؤية أمريكية غير ملزمة
خادم الحرمين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

خادم الحرمين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
فيروس كورونا الجديد يصل إلى الإمارات.. ووزارة الصحة تكشف التفاصيل

فيروس كورونا الجديد يصل إلى الإمارات.. ووزارة الصحة تكشف التفاصيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*