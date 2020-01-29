بلدية الخبر تزيل 150 سيارة مهملة وتالفة بالتعاون مع المرور

الخبر - المناطق

أزالت بلدية محافظة الخبر بالتعاون مع المرور 150 سيارة مهملة وتالفة خلال شهر من شوارع المحافظة، وذلك ضمن حملتها لإزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أنه تم إزالة 150 سيارة بالتعاون مع المرور، وذلك نظرا لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، مشيرا إلى أن الهدف من الحملة المساهمة في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على المظهر الجمالي للمدينة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري , موضحا أن ما تم رفعه يتمثل في سيارات مهملة وتالفة وهياكل سيارات.

وأضاف المهندس سلطان الزايدي أن العمل مستمر في رفع باقي السيارات، حيث يتم متابعة تتابع هذه المخالفات بصورة مستمرة لإزالتها, منوها أنه يتم وضع ملصقات تحذيريه على كافة السيارات قبل إزالتها لمدة تتجاوز 15 يوم ومن ثم يتم إزالتها إذا لم يتم رفعها عن طريق أصحابها .