جامعة “المؤسس” تستكمل كافة استعداداتها لاستضافة مهرجان المسرح الخليجي الخامس الأحد المقبل

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استكملت جامعة الملك عبدالعزيز كافة استعداداتها لاستضافت مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وذلك خلال الفترة من 8 ـ 12 جمادى الآخر الموافق 2-6 فبراير المقبل، بمشاركة 12جامعة خليجية وأكثر من 100 مشارك.

وخصصت الجامعة 5 مسارح لاحتضان حفل الافتتاح والفعاليات والعروض والبروفات الخاصة بفعاليات المهرجان المسرحي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة استيعابية تتجاوز 4000 مقعد.

وسيكون حفل الافتتاح في القاعة الكبرى بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، في تمام الساعة 10:00 صباحًا من يوم الأحد المقبل، كما تم تخصيص مسرح عمادة شؤون الطلاب 26، ومسرح عمادة شؤون الطلاب 24 لإقامة العروض المسرحية، وعددها 3 عروض يومياً، ولاستعدادات المشاركين وإجراء البروفات قبل العرض، تم تخصيص مسرح كلية العلوم ومسرح كلية الهندسة، وسيكون الحفل الختامي وتوزيع الجوائز يوم الخميس 12 / 6 / 1441هـ بمسرح العمادة 26.

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان المسرح الجامعي الخليجي الخامس عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الجامعة استعدت للمهرجان منذ وقت مبكر حيث تم تكوين اللجان المنظمة والتي تنفيذ جملة من المهام منها استقبال الوفود توفير النقل والإسكان والتغذية وإدارة المسارح والدعم والمساندة خلال إقامة العروض والفعاليات المصاحبة والإشراف على حفلي الافتتاح والختام.

وأفاد القحطاني أن المهرجان يهدف المهرجان إلى زيادة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب الجامعي في دول المجلس، وإبراز الثقافة والتراث الخليجي والعربي والإسلامي، وتعميق الاتصال بقضايا المجتمع وتهيئة جمهور مسرحي محب للمسرح الهادف والبناء، وتهيئة المناخ الفني الخصب لإبداعات شباب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، وتطوير ودعم الفنون المسرحية الهادفة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون.

وبين أن المهرجان يقدم ضمن فعالياته منظومة من ورش العمل والدورات والمحاضرات التي تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال الإخراج المسرحي وكتاب المسرح إضافة إلى طرح أهم الموضوعات التي تحافظ على ديمومة هذا الفن العريق الذي يختزل أهداف كبرى في طرح ومعالجة قضايا المجتمع المختلفة .

وتشارك في المهرجان كلًا من: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة البحرين، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد.

يذكر أن المهرجان المسرحي الجامعي لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس انطلق في الـ 6 مايو 2006م في دولة الكويت وبمشاركة متميزة من الجامعات الخليجية بهدف زيادة التعارف وتعميق روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب الجامعي وإبراز الثقافة والتراث الخليجي وتهيئة المناخ الفني الخصب لإبداعات شباب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس.