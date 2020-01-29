احدث الأخبار

وزير العدل : إلغاء ” إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” وإقرار ضوابط مدة الحبس التنفيذي
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تكرّم النحّات الطخيس في ختام الدورة الثانية من “سمبوزيوم طويق الدولي للنحت”
أبرز المواد
 146 جولة رقابية ونفذتها صحة البيئة بأمانة الشماليه خلال شهر
منطقة الحدود الشمالية
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن إطلاق 20 مبادرة جديدة
أبرز المواد
 هيئة الهلال الأحمر تقدم المزيد من البرامج بالتعاون مع وزارة التعليم
منطقة الجوف
 جامعة “المؤسس” تستكمل كافة استعداداتها لاستضافة مهرجان المسرح الخليجي الخامس الأحد المقبل
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الخبر تزيل 150 سيارة مهملة وتالفة بالتعاون مع المرور
المنطقة الشرقية
 تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتأهيل جامع الملك عبدالعزيز في الخرج
منطقة الرياض
 أمير القصيم يدشن عدداً من المشاريع التنموية بمركز الفويلق
منطقة القصيم
 أمير القصيم يزور محافظة البكيرية ويدشن مشاريع تنموية بقيمة 554 مليون ريال
منطقة القصيم
 أمير الجوف يبارك تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي
منطقة الجوف
 100 تربوية في البرنامج الوزاري مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الأسرية بتعليم مكة
منطقة مكة المكرمة
وزير العدل : إلغاء ” إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” وإقرار ضوابط مدة الحبس التنفيذي

وزير العدل : إلغاء ” إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” وإقرار ضوابط مدة الحبس التنفيذي

أبرز المواد
وزارة الثقافة تكرّم النحّات الطخيس في ختام الدورة الثانية من “سمبوزيوم طويق الدولي للنحت”

وزارة الثقافة تكرّم النحّات الطخيس في ختام الدورة الثانية من “سمبوزيوم طويق الدولي للنحت”

أبرز المواد
146 جولة رقابية ونفذتها صحة البيئة بأمانة الشماليه خلال شهر

146 جولة رقابية ونفذتها صحة البيئة بأمانة الشماليه خلال شهر

منطقة الحدود الشمالية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن إطلاق 20 مبادرة جديدة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن إطلاق 20 مبادرة جديدة

أبرز المواد

هيئة الهلال الأحمر تقدم المزيد من البرامج بالتعاون مع وزارة التعليم

هيئة الهلال الأحمر تقدم المزيد من البرامج بالتعاون مع وزارة التعليم
http://almnatiq.net/?p=826083
المناطق - الجوف

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 2000 محاضرة توعوية ودورة تدريبية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، استفاد منها أكثر من 254 ألف مستفيد من منسوبي وطلاب وزارة التعليم خلال العام 2019 م، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة التي قد يواجهها الأفراد أثناء ممارسة حياتهم اليومية.

وكشفت الإحصائية الصادرة عن هيئة الهلال الأحمر خلال العام المنقضي، فقد بلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية 534 دورة تدريبية استفاد منها 8550 من منسوبي وطلاب وزارة التعليم، فيما بلغ إجمالي عدد المحاضرات التوعوية في كافة مناطق المملكة 1569 محاضرة استفاد منها قرابة 246 ألف مستفيد.

وبلغ إجمالي عدد المحاضرات التوعوية في منطقة الرياض 209 دورة ومحاضرة استفاد منها أكثر من 22 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد الدورات والمحاضرات في المنطقة الشرقية 235 دورة ومحاضرة استفاد منها أكثر من 43 ألف مستفيد، بينما بلغ عدد المستفيدين في منطقة مكة المكرمة أكثر من 15 ألف مستفيد من 308 دورة ومحاضرة.

ونظمت الهيئة في منطقة عسير 671 دورة ومحاضرة استفاد منها أكثر من 87 ألف مستفيد من منسوبي وطلاب الوزارة، أما في منطقة القصيم فقد بلغ عدد الدورات أكثر من 155 دورة ومحاضرة، استفاد منها أكثر من 23 ألف طالب وموظف، وفي منطقة تبوك نظمت أكثر من 123 دورة ومحاضرة لأكثر من 11 ألف شخص.

وفي منطقة حائل بلغ عدد المستفيدين من الدورات والمحاضرات أكثر من 10 آلاف حائل و76 دورة ومحاضرة، فيما بلغ عدد المستفيدين في منطقة الجوف أكثر من 6 آلاف مستفيد من 32 دورة ومحاضرة، وفي منطقة المدينة استفاد نحو 9 آلاف طالب وموظف من وزارة التعليم من أكثر 80 دورة ومحاضرة، أما منطقة الباحة فقد استفاد أكثر من 4 آلاف طالب وموظف من 23 دورة ومحاضرة.

أما في منطقة نجران فقد بلغ عدد المستفيدين من منسوبي وطلاب وزارة التعليم قرابة 10 آلاف مستفيد من 30 دورة ومحاضرة، وفي منطقة الحدود الشمالية فقد بلغ عدد المستفيدين أكثر من 7 آلاف مستفيد من 110 دورة ومحاضرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من وزارة التعليم في منطقة جازان أكثر من 4 آلاف مستفيد من 50 دورة ومحاضرة توعوية.

وتأتي هذه الدورات والمحاضرات التوعوية في إطار جهود الهلال الأحمر السعودي لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإلمام بآليات وطرق الإسعافات الأولية، حيث تستهدف الهيئة من خلال هذه الدورات والمحاضرات منسوبي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات. .

الجدير بالذكر إلى أن الدورات التدريبية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية تأتي في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها هيئة الهلال الأحمر السعودي مع وزارة التعليم خلال العام 2017.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يبارك تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي

أمير الجوف يبارك تسجيل واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث الإسلامي
محاضرة من الهلال الأحمر لمنسوبي بدنية الجوف

محاضرة من الهلال الأحمر لمنسوبي بدنية الجوف
الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير جامعة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير جامعة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*