146 جولة رقابية ونفذتها صحة البيئة بأمانة الشماليه خلال شهر

نفذ #مختبر_صحة_البيئة التابع لوكالةالخدمات بـ #أمانة_منطقة_الحدود_
الشمالية وخلال شهرجمادى الأول أكثر من140 #جولة_رقابية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات
حيث اشتملت على :
- 22 مخالفة .
- 92 إنذار بالمراجعة
- إتلاف أكثر من 300 كيلو من المواد الغير صالحة للاستخدام
- إغلاق عدد 1 محل .
- إيقاف 62 عامل .
- فحص 232 عينة من الزيوت
- فحص 56 عينة من الأسماك
- فحص 46 عينة من مياة المخابز
وأكد #أمين_منطقة_الحدود_الشمالية
المهندس شمام بن سعيدان الشمري بأن الأمانة وكافة البلديات التابعة لها تضع صحة وسلامة المواطن والمقيم ضمن أهم أولوياتها من خلال التشديد على تطبيق كافة #اللوائح_والاشتراطات الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم .
من جانبه صرح وكيل الخدمات الدكتور مهند الدخيل بأن تلك الجولات الرقابية هي استمراراً لحملة الرقابة البلدية والتي أطلقتها #وزارة_الشؤون_البلدية_
والقروية مؤكداً على أهمية دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الأتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 .
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