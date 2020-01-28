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146 جولة رقابية ونفذتها صحة البيئة بأمانة الشماليه خلال شهر

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146 جولة رقابية ونفذتها صحة البيئة بأمانة الشماليه خلال شهر

146 جولة رقابية ونفذتها صحة البيئة بأمانة الشماليه خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=826100
عرعر - خالد الضبيبي
نفذ ⁧‫#مختبر_صحة_البيئة‬⁩ التابع لوكالةالخدمات بـ ⁧‫#أمانة_منطقة_الحدود_الشمالية‬⁩ وخلال شهرجمادى الأول أكثر من140 ⁧‫#جولة_رقابية‬⁩ على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات
‏حيث اشتملت على :
‏- 22 مخالفة .
‏- 92 إنذار بالمراجعة
‏- إتلاف أكثر من 300 كيلو من المواد الغير صالحة للاستخدام
‏- إغلاق عدد 1 محل .
‏- إيقاف 62 عامل .
‏- فحص 232 عينة من الزيوت
‏- فحص 56 عينة من الأسماك
‏- فحص 46 عينة من مياة المخابز
وأكد ⁧‫#أمين_منطقة_الحدود_الشمالية‬⁩ المهندس شمام بن سعيدان الشمري بأن الأمانة وكافة البلديات التابعة لها تضع صحة وسلامة المواطن والمقيم ضمن أهم أولوياتها من خلال التشديد على تطبيق كافة ⁧‫#اللوائح_والاشتراطات‬⁩ الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم .
من جانبه صرح وكيل الخدمات الدكتور مهند الدخيل بأن تلك الجولات الرقابية هي استمراراً لحملة الرقابة البلدية والتي أطلقتها ⁧‫#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية‬⁩ مؤكداً على أهمية دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الأتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 .

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