146 جولة رقابية ونفذتها صحة البيئة بأمانة الشماليه خلال شهر

عرعر - خالد الضبيبي

نفذ ⁧‫#مختبر_صحة_البيئة‬⁩ التابع لوكالةالخدمات بـ ⁧‫#أمانة_منطقة_الحدود_ الشمالية‬⁩ وخلال شهرجمادى الأول أكثر من140 ⁧‫#جولة_رقابية‬⁩ على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات

‏حيث اشتملت على :

‏- 22 مخالفة .

‏- 92 إنذار بالمراجعة

‏- إتلاف أكثر من 300 كيلو من المواد الغير صالحة للاستخدام

‏- إغلاق عدد 1 محل .

‏- إيقاف 62 عامل .

‏- فحص 232 عينة من الزيوت

‏- فحص 56 عينة من الأسماك

‏- فحص 46 عينة من مياة المخابز

وأكد ⁧‫#أمين_منطقة_الحدود_الشمالية‬ ⁩ المهندس شمام بن سعيدان الشمري بأن الأمانة وكافة البلديات التابعة لها تضع صحة وسلامة المواطن والمقيم ضمن أهم أولوياتها من خلال التشديد على تطبيق كافة ⁧‫#اللوائح_والاشتراطات‬⁩ الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم .

من جانبه صرح وكيل الخدمات الدكتور مهند الدخيل بأن تلك الجولات الرقابية هي استمراراً لحملة الرقابة البلدية والتي أطلقتها ⁧‫#وزارة_الشؤون_البلدية_ والقروية‬⁩ مؤكداً على أهمية دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر الأتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 .